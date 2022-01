Rischia sequestro per carburante non pagato, nave da crociera inverte rotta e porta tutti alle Bahamas Alla base del gesto del comandante il tentativo di evitare il sequestro dell’imbarcazione da parte delle autorità statunitensi per un contenzioso legale per debiti.

A cura di Antonio Palma

Crociera inaspettatamente prolungata per diverse centinaia di passeri di una nave da crociera statunitense, la Crystal Symphony, che invece di attraccare a Miami, come previsto, ha improvvisamente invertito la rotta portando tutti i suoi passeggeri alle Bahamas. Alla base del gesto del comandante il tentativo di evitare il sequestro dell’imbarcazione da parte delle autorità statunitensi per un contenzioso legale che vede la compagnia di navigazione accusata di debiti per milioni di dollari per bollette e carburante non pagato. La decisione è arrivata Giovedì quando un giudice distrettuale ha emesso un mandato di sequestro della nave: all’arrivo dell’imbarcazione al porto di Miami, dove era attesa venerdì, sarebbe stata presa in custodia dalle autorità locali. Al comandante quindi è stato ordinato di invertire la rotta per dirigersi verso il porto di Bimini, la parte delle Bahamas più vicina agli Stati Uniti, dove è giunta domenica.

Una scelta che ha lasciato di stucco i circa trecento passeri a bordo che avevano pagato per una crociera nei caraibi ed erano proni a sbarcare. “Molti di noi avevano già prenotato voli, noleggio auto ecc quando siamo stati informati dal capitano che la nave non stava più navigando per Miami e stava invece dirottando verso Bimini” ha raccontato su facebook uno dei passeggeri a bordo. Per loro i disagi sono proseguiti nelle ore successive quando hanno dovuto far rientro in Florida con i traghetti di linea. Un portavoce della compagnia ha spiegato che i circa 300 passeggeri hanno continuato a mantenere la loro sistemazione sulla nave sabato e sono stati successivamente trasferiti in traghetto a Port Everglades a Fort Lauderdale, in Florida. La compagnia ha poi organizzato il trasporto via terra verso gli aeroporti locali e il Porto di Miami. "Ci dispiace non sia stata la conclusione della vacanza che i nostri ospiti avevamo inizialmente pianificato" hanno spiegato.

Gravi problemi anche per i membri dell'equipaggio che non sanno cosa fare. Crystal Cruises infatti ha già annunciato la sospensione di tutte le crociere almeno fino alla fine di aprile, affermando che la decisione serve al team di gestione della società per avere il tempo di valutare lo stato degli affari e potenziali opzioni future. Alla base del sequestro infatti c’è la citazione in giudizio di Crystal Cruises e Star Cruises (entrambe di proprietà di Genting Hong Kong) da parte della Peninsula Petroleum Far East che accusa i gestori delle navi di violazione del contratto e afferma che le società hanno debiti per 4,6 milioni di dollari di carburante.