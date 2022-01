Rider arrestato durante la consegna, poliziotto completa l’ordine e recapita il cibo a domicilio Il gesto di un agente di polizia di Sioux Falls, nello stato del South Dakota: dopo aver arrestato un rider, ha completato l’ordine e recapitato a domicilio il cibo.

A cura di Antonio Palma

"Sebbene la consegna del cibo non sia una parte normale del lavoro di un poliziotto, lo è aiutare le persone" così il dipartimento di polizia di Sioux Falls, nello stato del South Dakota, ha commentato l'originale gesto di un agente di polizia locale che, dopo aver arrestato un Rider durante una consegna, ha completato l'ordine e recapitato a domicilio il cibo che l'uomo doveva portare. L'episodio è avvenuto martedì pomeriggio ed stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell'abitazione in un video poi diventato virale sui social. Come ha spiegato un portavoce della polizia locale a Newsweek, protagonista della storia l'agente Sam Buh che era in normale servizio di pattugliamento in zona quando si è imbattuto nel rider e lo ha fermato pere violazione del codice stradale.

Durante i controlli si è scoperto che l'uomo aveva dei mandati di cattura a suo carico e così per il fattorino è scattato l'arresto. Quando ha notato che l'uomo aveva dei pacchetti per le consegne da recapitare poco lontano dal luogo del fermo, l'agente così li ha presi e ha deciso di completare l'ordine e recapitare il cibo al domicilio indicato. Immaginabile la grande sorpresa della donna che aveva ordinato il cibo, Anatasia Elsinger, quando al posto del rider ha visto bussare la campanello di casa un agente con i pacchetti per lei. L'agente ha spiegato alla donna cosa fosse accaduto e subito dopo è andato via non credendo che il suo geto poi sarebbe diventato virale. "So di non essere chi ti aspettavi", dice nel video. "Ma il tuo rider è stato arrestato e quindi ho pensato di completare l'ordine per te". "Gli agenti di polizia di Sioux Falls vanno regolarmente al di là dei loro normali compiti e questo è solo un esempio di tutto questo. Piccole cose come questa accadono regolarmente e sebbene la maggior parte non riceva l'attenzione che merita, ci rendiamo conto che quelle piccole cose possono fare un grande differenza" hanno spiegato dal dipartimento di polizia.