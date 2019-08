2.571 monete d'argento risalenti ad oltre un migliaio di anni fa. Un tesoro dal valore di circa £ 5 milioni (oltre 5 milioni di euro). A scoprirlo sono stati Adam Staples e Lisa Grace, 42 anni, mentre perlustravano un campo non arato nel nord-est del Somerset a gennaio. Le monete risalgono all’epoca di Re Harold II, alias Harold Godwinson, l'ultimo Re degli Anglosassoni in Inghilterra, che morì nella battaglia di Hastings con una freccia in un occhio. Fu Re solo per sette mesi, quindi le monete del periodo del suo regno sono incredibilmente rare. Secondo quanto si legge sui giornali britannici, molte sono in ottime condizioni e potrebbero essere valere tra le 1.000 e 5.000 sterline ciascuna.

Gli esperti sostengono che le monete e appartenevano a una persona “importante e ricca” che probabilmente le aveva seppellite per custodirle. La coppia ha consegnato il tesoro al British Museum e tutti i proventi saranno divisi con il proprietario del terreno. Negli ultimi sette mesi il museo ha catalogato e valutato le monete che saranno svelate al pubblico alla fine di questa settimana. Parlando con la rivista Treasure Hunting, l’esperto di monete Dix Noonan Webb Nigel Mills ha detto che il tesoro è "fantastico" e "assolutamente strabiliante". "Le monete sono molto rare e potrebbero valere tra le £ 2.000 e £ 4.000 ciascuna. L’intero tesoro potrebbe valere tra i £ 3 milioni e £ 5 milioni” ha aggiunto. Sarebbero risalenti a "dopo il 1066 e probabilmente prima del 1072". "I romani seppellirono le loro monete per gli dei, ma in questo caso probabilmente furono nascoste e il proprietario morì prima che potesse recuperale” ha aggiunto l’esperto.