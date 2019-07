Sembra un film degno dei migliori registi di action di Hollywood, ma è realtà l'incredibile rapina messa a segno da un gruppo di criminali in Brasile. Gli 8 malviventi si sono infatti intrufolati nel deposito dell'aeroporto internazionale Guarulhos di San Paolo travestiti da poliziotti, riuscendo a mettere a segno un colpo grossissimo: sono riusciti a rubare circa 750 chili di oro e metalli preziosi, per un valore stimato in 36 milioni di euro. Il tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza dello scalo, le cui immagini sono finite sui media di tutto il mondo.

Secondo quanto ricostruito, la banda è entrata nell'aeroporto a bordo di due pick-up simili a quelli utilizzati dalla polizia federale brasiliana in modo da passare inosservati. I veicoli sono stati poi ritrovati a circa 20 km dallo scalo. L'incursione è durata in tutto 2 minuti e 30 secondi, per realizzare la quale è stata usata una tecnica che gli esperti hanno definito "militare". Tra i metalli preziosi rubati, c'era anche un carico di lingotti d'oro destinato a New York e Zurigo. I rapinatori avrebbero anche sequestrato per 12 ore un funzionario del posto insieme a otto suoi familiari, di cui quattro minorenni, ma nessuno di loro sarebbe stato ferito. I ladri sono alla fine riusciti a fuggire portando con loro il bottino.