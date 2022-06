Ragazza di 22 anni incinta all’ottavo mese trovata decapitata dalla madre: arrestato l’ex fidanzato Liese Dodd, 22enne dello Stato USA dell’Illinois, sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato Deundrea Holloway, coetaneo. L’uomo non era il padre del bimbo che la vittima portava in grembo. Ora è in carcere.

A cura di Biagio Chiariello

Una 22enne americana è morta, decapitata. Il corpo senza vita di Liese Dodd, che era incinta all' otto mesi del suo primo figlio, è stata scoperta dalla madre nel suo appartamento ad Alton, Illinois, giovedì 9 giugno. La sua testa è stata trovata in un cassonetto fuori dall'edificio in un omicidio che la polizia ha definito "abominevole". L'ex fidanzato, Deundrea Holloway, 22 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio della futura mamma e della sua bambina non ancora nata.

Sua madre, Heidi Noel, ha detto che la famiglia stava organizzando un ‘baby shower' Per Liese, una festa di tradizione inglese che consiste in un ‘bagno' di regali che amici e parenti fanno ai futuri nascituri. La donna dovrà invece organizzare un funerale per la figlia. Heidi ha spiegato che Holloway non era il padre del bambino, ma la coppia aveva una relazione saltuaria da due anni.

"Eravamo così eccitati e stavamo raccogliendo i regali pensando agli oggetti di cui un bambino ha bisogno" ha raccontato la futura nonna all'emittente KMOV. "Non aveva ancora deciso un nome. Lo chiamava semplicemente il ‘mio fagiolo'". A proposito dello scioccante ritrovamento della figlia, ha detto: "Non è qualcosa che auguro a nessuno. Quindi, sì, preferirei non parlarne".

Leggi anche Bimbo di 2 anni trova una pistola nella borsa della mamma e uccide il padre 26enne: choc negli Usa

Il capo della polizia di Alton, Marcos Pulido, in una comunicazione ufficiale ha riferito che l'omicidio di Liese Dodd è "abominevole", aggiungendo che è stata "decapitata da un mostro selvaggio". Il sospetto è stato accusato di due capi di omicidio di primo grado, due capi di omicidio intenzionale di un bambino non ancora nato, smembramento di un corpo umano, reati relativi ai veicoli a motore e occultamento di cadavere. La sua cauzione è stata fissata a $ 2.000.000.