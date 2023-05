Quattro bambini trovati vivi nella Foresta Amazzonica 17 giorni dopo un incidente aereo Quattro bambini di 13, 9, 4 anni e 11 mesi sono riusciti a sopravvivere per oltre due settimane nella Foresta Amazzonica colombiana.

A cura di Davide Falcioni

Una storia a metà strada tra Mowgli – Il libro della giungla e Robinson Crusoe arriva dal Sudamerica, dove tre bambini e un neonato sono stati trovati ancora vivi più di due settimane dopo essere rimasti coinvolti in un incidente aereo nel mezzo della foresta amazzonica colombiana: le autorità di Bogotà avevano dispiegato centinaia di soldati e decine di cani per cercare le piccole vittime e dopo giorni e giorni le speranze di trovarli sani e salvi erano ormai nulle, anche perché i tre adulti che viaggiavano con loro erano tutti morti.

Invece, come in molti romanzi d'avventura, è arrivato il vero e proprio colpo di scena. Ieri, infatti, il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato in un tweet che i bambini sono stati trovati ancora vivi dopo "ardui sforzi di ricerca" da parte dei militari. “Una gioia per il Paese”, ha detto.

Che le ricerche avrebbero potuto avere esito positivo era emerso nella mattinata di ieri, quando le forze armate colombiane avevano affermato che gli sforzi di ricerca si erano intensificati dopo il ritrovamento di un "rifugio costruito in modo improvvisato con bastoni e rami", circostanza che aveva fatto pensare alla presenza di superstiti. La conferma era arrivata poco dopo, quando era stato trovato anche un elastico per capelli, un biberon e dei pezzi di frutta appena mangiata. Nel pomeriggio, poi, il "miracolo", con il ritrovamento dei quattro bambini di 13, 9, 4 anni e 11 mesi. Secondo i soccorritori i quattro avrebbero vagato nella giungla nel dipartimento meridionale di Caqueta dopo l'incidente aereo, avvenuto il 1° maggio.

I quattro bambini sono dunque riusciti a sopravvivere per oltre due settimane in un ambiente difficilissimo, con pochissime strade tra alberi giganti che possono crescere fino a 40 metri di altezza, animali selvatici e forti piogge, tutti elementi che più di una volta hanno fatto quasi demordere i soccorritori.