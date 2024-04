video suggerito

Autorizzano il decollo, ma sulla pista ci sono già altri 4 aerei: incidente sfiorato al JFK di New York Un errore di comunicazione che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. All'aeroporto JFK di New York cinque aerei diversi sono stati autorizzati a muoversi sulla stessa pista nello stesso momento. Fortunatamente, un pilota si è accorto del problema, ha interrotto il decollo e ha segnalato il pericolo. La FAA sta indagando sull'accaduto.

Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Incidente sfiorato all’aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy (JFK) di New York, dove, a causa di un errore di comunicazione, cinque aerei diversi sono stati indirizzati sulla stessa pista nello stesso momento.

È successo la scorsa settimana, mercoledì 17 aprile, ma la ABC7 lo rende noto soltanto oggi. Fortunatamente, un pilota si è accorto del problema, ha interrotto il decollo e ha immediatamente segnalato il pericolo. Una mossa che, riportano i media, ha evitato la tragedia. La Federal Aviation Administration (FAA) sta indagando su quanto accaduto.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, nello stesso istante i controllori del traffico aereo dello scalo il 17 aprile avrebbero autorizzato il decollo di un volo della compagnia Swiss Air. Sulla pista indicata però sarebbero stati presenti altri quattro aerei in movimento.

A quel punto, sarebbero stati proprio i piloti dello Swiss a interrompere le procedure, segnalando alla torre di controllo quanto stava avvenendo sulla pista da dove sarebbero dovuti decollare e a sventare il disastro.

Volo Swiss Air

In questo modo il decollo del volo battente bandiera svizzera è avvenuto senza problemi alle 17.00 (ora Usa), su un'altra sezione della pista. L'aereo è atterrato in sicurezza giovedì 18 aprile alle 6.26 (ora svizzera).

La portavoce della Swiss, Meike Fuhlrott, ha confermato la notizia: "Siamo stati informati di quanto accaduto dalla cabina di pilotaggio. Grazie all'elevato livello di consapevolezza e alla rapida reazione del nostro equipaggio, una situazione potenzialmente pericolosa è stata rapidamente evitata".

La compagnia elvetica precisa che l'equipaggio ha reagito in modo molto professionale: "Situazioni come questa vengono provate al simulatore".

L'incidente al JFK è avvenuto appena un giorno prima che altri due aerei quasi si schiantassero all'aeroporto Ronald Reagan di Washington. Come per l'incidente di New York, secondo quanto riferito dalla FAA, due aerei erano stati autorizzati al decollo sulla stessa pista contemporaneamente.

Ci sono voluti circa 30 secondi perché i controllori del traffico aereo si rendessero conto dell'errore, invitando disperatamente gli aerei JetBlue e Southwest Airlines a fermarsi prima che entrassero in collisione.