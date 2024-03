Quasi 300 bambini sono stati rapiti in poche ore in due scuole della in Nigeria Almeno 280 bambini sono stati rapiti nelle ultime ore in Nigeria, con due sequestri di massa avvenuti nelle ultime ore nel Paese. I piccoli sono stati portati via da due scuole di Kuriga e Sokoto. Le ricerche sono ancora in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono più di 280 i bambini scomparsi nel nord-ovest della Nigeria, rapiti da una scuola di Kuriga. Si tratta di uno dei più grandi rapimenti di massa mai avvenuti nel Paese. Appena qualche giorno dopo il sequestro di Kuriga, avvenuto giovedì, altri 15 bambini sono stati portati via da una scuola di Sokoto. Nella giornata di domenica le forze di sicurezza nigeriane hanno continuato a perquisire le foreste e istituire posti di blocco nel tentativo di rintracciare i bimbi rapiti. Perlustrare le foreste, però, richiede settimane, tempo in cui i rapitori potrebbero allontanarsi senza essere visti.

I due maxi sequestri sono stati gli ultimi di una serie di rapimenti effettuati da bande di uomini armati che prendono di mira scuole e università per poter chiedere un maggiore riscatto. Più di 200 persone sono state rapite la settimana scorsa nello stato nord-orientale del Borno. Per il momento, nessuno ha rivendicato i sequestri nelle scuole.

Alcuni bambini sono fortunatamente riusciti a fuggire e, secondo quanto riporta il Guardian, hanno raccontato gli attimi terribili del rapimento alle autorità. Stando al loro racconto, verso le 8 di giovedì mattina i 1.000 studenti della scuola fuori dalla città nord-occidentale di Kaduna stavano per iniziare le lezioni. A quel punto, dozzine di uomini armati hanno fatto irruzione nella struttura e hanno portato via più di 200 studenti.

Dopo aver costretto i bambini a seguirli fuori dalle mura scolastiche, i piccoli sarebbero stati picchiati con le fruste, divisi in gruppi e caricati su un veicolo. Secondo Abubakar, un 18enne che in quel momento si trovava tra i ragazzini e che è riuscito a sfuggire ai rapitori, nel gruppo di studenti portati via vi sarebbe stata una maggioranza di bambine.

Secondo il progetto Armed Conflict Location and Event Data, citato anche da Associated Press, nell'ultimo anno sono state rapite più di 3.500 persone in tutta la Nigeria. Le bande criminali stanno affinando le loro strategie e si stanno radicando ulteriormente nel nord-ovest del territorio. Il modo più efficace per diventare più ricche e potenti, secondo il report, è quello di estorcere denaro attraverso i rapimenti.

I sequestri non sono purtroppo una novità in Nigeria: tra i più famosi rapimenti di massa vi è quello dell'aprile 2014 per mano di Boho Haram. Il gruppo criminale portò via più di 250 studentesse a Chibok, nello stato di Borno. Alcune di quelle ragazze risultano ancora scomparse.