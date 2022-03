Quanti sono i militari russi uccisi in due settimane di guerra in Ucraina Guerra di cifre sul numero delle vittime nell’esercito di Vladimir Putin: la Difesa russa parla di 500 morti, ma secondo gli ucraini i soldati di Mosca deceduti sono oltre 12mila.

A cura di Enrico Tata

Quella in Ucraina è una guerra che si combatte anche sul fronte delle informazioni e della propaganda. Per esempio in Russia l'invasione viene raccontata ancora come "un'operazione militare speciale" e Mosca ha messo in atto una stretta sulla diffusione delle notizie in merito al conflitto: carcere fino a 15 anni per chiunque diffonda fake news. Per questo praticamente tutti i media occidentali hanno rinunciato ad avere corrispondenti dalla Russia. La guerra delle informazioni, tuttavia, riguarda anche un altro aspetto: il numero delle vittime nell'esercito di Vladimir Putin.

L'accusa dell'Ucraina: "Mosca tenta di nascondere il numero di vittime tra i soldati"

Secondo il governo ucraino la Russia starebbe cercando di nascondere l'effettivo numero delle vittime tra i soldati. Iryna Vereshchuk, vice prima ministra, ha chiesto aiuto alla Croce Rossa internazionale per il trasporto dei corpi delle vittime nella Federazione Russa: "Si tratta di migliaia di corpi di invasori. Vogliamo che la Russia conosca il numero di soldati uccisi sul suolo ucraino, e il CICR farà ogni sforzo per risolvere questo problema umanitario. La Russia si rifiuta di prendere i corpi dei suoi soldati. I russi non vogliono nemmeno negoziare su questo argomento. A quanto pare pensano che i corpi del loro personale militare non valga la pena tornare in patria e essere seppelliti umanamente", ha sottolineato il vice primo ministro.

La guerra delle cifre sui morti nell'esercito russo

L'ultima comunicazione ufficiale da parte russa risale a mercoledì 2 marzo e arriva dal ministero della Difesa: 498 soldati russi morti 1597 feriti dall'inizio dell'operazione militare. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa russa RIA. Lo stesso lancio informava che 2.870 soldati ucraini erano stati uccisi e 3700 erano rimasti feriti. Ieri il generale Scott D. Barrier, direttore della Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti ha detto in parlamento che una stima delle vittime russe aggiornata potrebbe essere tra i 2mila e i 4mila decessi. Ma ha anche aggiunto che si tratta di informazioni di intelligence e di fonti aperte e non affidabile al cento per cento.

L'8 marzo l'esercito ucraino ha invece parlato di 12mila soldati russi uccisi dall'inizio dell'invasione e un giorno prima riportava oltre 11mila vittime. Non sono stati diffusi invece numeri sulle perdite nell'esercito di Kiev. Secondo le forze armate ucraine i russi hanno inoltre perso 303 tank, 1.036 mezzi corazzati, 120 sistemi di artiglieria, 56 lanciarazzi multipli, 27 sistemi di difesa antiaerea, 48 velivoli, 80 elicotteri e sette droni, oltre a 474 mezzi e 3 navi.

Le vittime civili in Ucraina

Per quanto riguarda le vittime civili l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha diramato una nota (aggiornamento all'8 marzo) in cui si dice che i civili morti in Ucraina sono 474, inclusi 29 bambini, con 861 persone che sono rimaste ferite. Il comunicato avverte, tuttavia, che questo numero potrebbe essere molto più alto.