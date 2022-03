Quando potrebbero incontrarsi Putin e Zelensky Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, “la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky per la firma di un accordo dipenderà dalla modalità del documento, che deve ancora essere concordato”.

A cura di Ida Artiaco

Mentre resta alta la tensione tra Russia e Ucraina, continuano anche i tentativi per risolvere per via diplomatica il conflitto, a più di tre settimane dall'invasione di Mosca. In particolare, si attende l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Zelensky. Quando ciò potrebbe accadere non è ancora dato saperlo. Ma qualcosa pare si cominci a muovere. La possibilità che si concretizzi il colloquio per la firma di un accordo "dipenderà dalla modalità del documento, che deve ancora essere concordato", ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing, alla domanda se tale contatto personale sia davvero previsto o se il documento possa essere firmato senza la presenza diretta del presidenti. Lo riporta l'agenzia Tass.

Già ieri si parlava di un possibile faccia a faccia tra i due in Turchia, come aveva fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, il quale aveva aggiunto che "è difficile fare una stima di quando questo incontro potrebbe avvenire, i due leader dovrebbero prepararsi e dovrebbero loro stessi fare sapere una data".

Eppure le posizioni delle due parti restano ancora distanti. Lo stesso Putin, in un colloquio telefonico tenuto questa mattina con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, avrebbe sottolineato che Kiev sta cercando di "ritardare i negoziati, presentando nuove proposte irrealistiche", mentre Mosca sarebbe "pronta a continuare la ricerca di soluzioni, in linea con i suoi approcci di principio". Dall'altro lato, il capo negoziatore ucraino e consigliere di Zelenky, Mykhailo Podolyak, ha invece espresso alla stampa polacca "cauto ottimismo" circa le trattative tra i due paesi, arrivando addirittura a prevedere che "potrebbero essere necessari da pochi giorni a una settimana e mezza per trovare un accordo sui punti controversi nei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina".