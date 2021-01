Obbligo di indossare la mascherina per evitare l'ulteriore diffusione del contagio da Coronavirus, lotta contro la crisi climatica, abolizione del Muslim Ban e prolungamento del blocco degli sfratti per aiutare coloro che hanno perso lavoro e reddito. Saranno queste alcune delle azioni che Joe Biden intende mettere in atto nei suoi primi giorni da 46esimo presidente degli Stati Uniti per dare un segnale di svolta e lasciarsi alle spalle definitivamente l'era Trump. Ma per fare ciò dovrà attendere ancora qualche ora: la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca è in programma, come da tradizione, domani, mercoledì 20 gennaio, a mezzogiorno ora locale. Sarà in quel momento che il candidato democratico prenderà ufficialmente il posto dell'ex tycoon. Poi, con una raffica di decreti esecutivi che ha già annunciato, dal grande valore simbolico, cercherà di dare un nuovo corso al Paese disfacendo molti atti del suo predecessore entro la fine di gennaio.

Tra i temi al centro dell'agenda del nuovo presidente c'è ovviamente la pandemia di Covid-19: gli Stati Uniti hanno superato quota 24 milioni di contagi e 400mila morti, mentre anche le previsioni per l'immediato futuro non sono delle migliori, nonostante la campagna di vaccinazione proceda a ritmo sostenuto. Per questo Biden ha intenzione di introdurre subito l'obbligo di mascherina all'interno degli edifici federali e sui mezzi di trasporto che collegano tutti i 50 Stati a stelle e strisce. Una decisione questa che rappresenta una svolta radicale rispetto al presidente Trump, che raramente ha accettato di farsi vedere in pubblico con il volto coperto. Non solo. Biden ha fatto sapere che firmerà anche il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico e nell'Organizzazione mondiale della sanità, accusata più volte da Trump di aver nascosto "la trasmissione del virus cinese".

Biden abolirà il cosiddetto Muslim Ban con cui Trump aveva vietato l'ingresso da molti paesi, prevalentemente di religione islamica, e ordinerà alle agenzie federali da cui dipende il controllo delle frontiere di agevolare la riunificazione dei figli minorenni separati dai genitori nel corso delle retate di immigrati clandestini. Infine, intende prolungare il blocco degli sfratti per aiutare coloro che hanno perso lavoro e reddito e concedere un'ulteriore proroga ai pagamenti degli interessi sui prestiti d'onore per gli studenti universitari. Tra gli ultimi ordini esecutivi firmati da Trump che Biden intende cancellare c'è quello con il quale solo lunedì scorso il presidente uscente aveva deciso di eliminare le restrizioni di viaggio ai cittadini di numerosi paesi europei e del Brasile, imposte nella prima metà dell’anno nel tentativo di limitare il diffondersi della pandemia da Coronavirus. Ma il team del presidente eletto Joe Biden ha fatto sapere che intende ripristinare i divieti e che, anzi, ha in progetto di imporne di più stringenti.