“Qualcuno ha perso un gatto?”, felino scappa e va a spasso sull’aereo durante il volo A scovare il felino è stata una assistente di volo che, dopo aver notato l’animale girovagare senza meta lungo il corridoio in prima classe, è riuscita ad afferrarlo per risalire al proprietario e metterlo di nuovo al sicuro.

A cura di Antonio Palma

Quando si vola in aereo ci si può trovare di fianco tanti passeggeri diversi, a volte piacevoli altre meno, ma il compagno di viaggio che si sono ritrovarti davanti i passeggeri di un volo della United Airlines è decisamente inusuale: un gatto che nel bel mezzo del volo infatti si è messo a gironzolare tra sedili e corridoi.

A scovare il felino è stata una assistente di volo che, dopo aver notato l'animale girovagare senza meta lungo il corridoio in prima classe, è riuscita ad afferrarlo per risalire al proprietario e metterlo di nuovo al sicuro.

La scena risale allo scorso 30 dicembre e ha come scenario un volo statunitense della United Airlines partito da Dallas, in Texas, e diretto all'aeroporto di San Francisco, in California. Il siparietto è stato immortalato in un video da uno dei passeggeri a bordo del volo, David Hislop, e pubblicato poi dall'agenzia Storyful.

Leggi anche Le immagini dell'eruzione del vulcano di Stromboli

Nel breve filmato si vede la hostess che individua il gatto e, dopo essersi accovacciata tra i sedili, riesce a prendere il fuggitivo riportandolo verso il corridoio alla ricerca del proprietario.

"Qualcuno ha perso un gatto?" esclama l'assistente di volo, aggirandosi tra i passeggeri col felino tra le mani. Dopo una iniziale collaborazione, però, si vede che il gatto non gradisce e scappa di nuovo indietro, sgattaiolando tra le gambe di chi cerca di afferrarlo.

La scena si chiude col legittimo proprietario che arriva dai sedili in fondo e si fa consegnare il gatto per rimetterlo al sicuro nella gabbia da cui era uscito.

Secondo le linee guida della compagnia aerea, il gatto, come tutti gli animali domestici, può essere trasportato a bordo e viaggiare col padrone ma deve stare in un trasportino "rigido o morbido che si adatti sotto il sedile di fronte al passeggero". "Può esserci un solo animale domestico per trasportino e devono essere in grado di alzarsi e girarsi mentre sono all'interno", spiega la compagnia aerea.