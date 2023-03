Putin Xi, Cina e Russia sempre più vicine, accordi su commercio e gas: “Sostituire aziende occidentali” “La Cina è pronta ad espandere la cooperazione con la Russia nei settori del commercio, dei mega progetti, dell’energia e dell’alta tecnologia” ha dichiarato Xi. Putin: “Sostituiremo società occidentali con aziende cinesi e utilizzeremo lo yuan cinese nei pagamenti esteri”.

Cina e Russia sempre più vicine con nuovi accordi su commercio, gas ed energia, è quanto emerge dall’atteso vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Dopo due ore di colloqui a porte chiuse al Cremlino i due leader hanno fatto sapere di aver stretto nuovi accordi che rafforzeranno la cooperazione strategica tra i due stati e lo sviluppo economico fino al 2030. Due i documenti firmati da Putin e Xi: una dichiarazione sui piani per la cooperazione economica e una dichiarazione sui piani per approfondire il partenariato globale e il coordinamento tra i due Paesi in cui si sottolinea che la crisi in Ucraina "dovrebbe essere risolta attraverso colloqui di pace".

Le relazioni tra la Cina e la Russia dimostrano "una sana dinamica di sviluppo” ha afferma il presidente cinese Xi Jinping, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti dopo i colloqui con Putin ai quali è seguita una sessione pubblica alla presenza delle delegazioni allargate dei due Paesi. “La Cina è pronta ad espandere la sua cooperazione con la Russia nei settori del commercio, degli investimenti, della catena degli approvvigionamenti, dei mega progetti, dell'energia e dell'alta tecnologia” ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che i due Paesi sono "partner strategici completi con pieno coordinamento". “Sono pronto a delineare insieme al collega russo, Vladimir Putin, un piano per lo sviluppo delle relazioni, per rafforzare il coordinamento dei due Paesi" ha assicurato Xi.

Putin: "Sostituire società occidentali con aziende cinesi"

Putin dal suo canto ha assicurato la volontà di sostituire con le aziende cinesi quelle società occidentali che hanno lasciato il Paese dopo la guerra in Ucraina. “La Russia è pronta a sostenere le aziende cinesi che vogliono sostituire quelle occidentali che hanno lasciato il Paese” ha detto il Presidente russo. "Siamo sinceramente felici di avere Xi Jinping in Russia, le trattative sono state buone e costruttive. La cooperazione commerciale ed economica è una priorità nei nostri rapporti" ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

Uno degli accordi tra Russia e Cina firmato da Putin e Xi riguarda la fornitura di gas con la costruzione di un nuovo gasdotto. “Sono stati concordati praticamente tutti i parametri per la costruzione del gasdotto Forza della Siberia 2 per l'esportazione di gas russo in Cina, che si aggiungerà al Forza della Siberia 1 già funzionante” ha annunciato infatti Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe. “La Russia è in grado di soddisfare il crescente fabbisogno energetico della Cina” ha aggiunto il leader del Cremlino annunciando “l'espansione della cooperazione energetica tra Russia e Cina”, affermando inoltre che, “unendo il loro potenziale i due Paesi possono diventare leader nell'intelligenza artificiale”.

La Russia utilizzerà lo yuan cinese nei pagamenti esteri

La Russia inoltre vuole "utilizzare lo yuan cinese nei pagamenti con Paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina" ha detto il presidente Vladimir Putin durante l'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. "Sono sicuro che queste forme di pagamento saranno sviluppate tra la Russia e i partner e colleghi di Paesi terzi" ha sottolineato Putin, come riporta l'agenzia Ria Novosti.

Nessun accordo sulle armi invece. "La Cina non ha creato la crisi ucraina. Non è parte della crisi e non ha fornito armi a nessuna delle due parti. Gli Stati Uniti non sono nella posizione di puntare il dito contro la Cina, tanto meno per addossare la colpa alla Cina" ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin durante il suo briefing quotidiano con la stampa dopo che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, avva detto che Pechino avrebbe fornito "copertura diplomatica" alla Russia, mentre il New York Times ha rivelato l'invio di droni a Mosca da parte della Cina.