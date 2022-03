Putin sta per usare armi chimiche e batteriologiche: l’allarme del presidente Usa Biden Secondo il presidente Usa Joe Biden la Russia starebbe valutando l’utilizzo di armi chimiche e batteriologiche in Ucraina. L’accusa arriva in seguito alle parole di Mosca per cui sarebbe Kiev a nasconderle in accordo con gli Stati Uniti.

A cura di Chiara Ammendola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Putin sta preparando un attacco con armi chimiche e batteriologiche. L'accusa arriva direttamente dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden secondo cui le accuse mosse da Mosca nei confronti di Stati Uniti e Ucraina sul possesso di armi biologiche celerebbero proprio il piano del presidente russo. "Putin è con le spalle al muro – ha tuonato Biden – e ora sta parlando delle nuove operazioni sotto falsa bandiera che sta preparando".

L’attacco a un centro commerciale a Kiev

Nei giorni scorsi è stato il Cremlino a puntare il dito contro l'Ucraina ipotizzando che proprio nel Paese di Zelensky fossero nascoste armi biologiche e chimiche ma secondo Biden si tratta di false illazioni che rappresentano invece un "chiaro segnale" per cui Vladimir Putin "sta valutando di usarle entrambe" nella guerra in Ucraina. L'ambasciata russa a Washington, interpellata da Reuters, non ha voluto commentare le parole del presidente Usa. Non si tratta della prima accusa di questo tipo che gli Stati Uniti prima e la Nato dopo hanno mosso nei confronti della Russia. Fonti diplomatiche di Washington ma anche lo stesso Stoltenberg hanno accusato la Russia di diffondere false informazioni come possibile preludio a un eventuale attacco con armi chimiche. All'inizio di questo mese, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha parlato con Nikolay Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, avvertendolo delle possibili conseguenze per "ogni possibile decisione russa di usare armi chimiche o biologiche in Ucraina".

La caserma di Mykolaiv distrutta dopo i bombardamenti

"Siamo preoccupati che Mosca possa mettere in scena un'operazione sotto falsa bandiera, forse anche con armi chimiche", aveva invece accusato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Hanno affermato che non avevano intenzione di invadere l'Ucraina, ma lo hanno fatto. Hanno affermato che stavano ritirando le loro truppe, ma ne hanno inviate in ancora di più. Affermano di proteggere i civili, ma stanno uccidendo i civili. Ora stanno facendo affermazioni assurde su laboratori biologici e armi chimiche in Ucraina. Questa è solo un'altra bugia", ha concluso ribadendo il sostegno della Nato a Kiev: "Il popolo ucraino sta combattendo con coraggio e dobbiamo sostenerlo. Tutto il mondo ha condannato questa guerra senza senso, gli alleati Nato hanno formato molte delle truppe ucraine e molti si trovano al fronte in questo momento: l'Ucraina ha il diritto di difendersi, e la Nato aiuta a sostenere l'Ucraina con assistenza militare, umanitaria e finanziaria".