Biden: “La guerra di Putin in Ucraina è già fallita, se userà armi chimiche la pagherà cara” “Il mondo libero si è unito contro Putin. Se userà armi chimiche, la pagherà cara”. Il discorso del presidente USA Joe Biden dalla Casa Bianca. Poi annuncia lo stop all’acquisto di vodka e caviale russi, messi al bando anche i diamanti.

A cura di Biagio Chiariello

"Il mondo libero si è unito contro Putin". Sono le parole del presidente Usa Joe Biden che hanno annunciato nuove misure contro la Russia. Annunciato anche il bando contro "frutti di mare, alcolici e diamanti" da Mosca. La revoca delle normali relazioni commerciali permanenti con la Russia "renderà più difficile per loro gli affari con gli Stati Uniti". Biden ha quindi specificato come gli Stati Uniti stiano "facendo i primi passi" per vietare le importazioni di vodka russa, frutti di mare e diamanti.

"Putin è l'aggressore e Putin deve pagare un prezzo", ha detto. "E se userà armi chimiche, Mosca pagherà un alto prezzo", ha specificato, precisando di non voler divulgare informazioni di intelligence.

Gli Stati Uniti "revocano alla Russia la clausola di nazione più favorita, mettendo di fatto fine a rapporti commerciali normali e aprendo a dazi pesanti sui prodotti Made in Russia," ha detto ancora il numero uno della Casa bianca.

Nelle sue osservazioni, Biden ha affermato che gli Stati Uniti accoglieranno i rifugiati ucraini a "braccia aperte", promettendo di fornire ulteriore sostegno alla nazione assediata. Ha quindi promesso che gli Stati Uniti sono pronti a difendere "ogni singolo centimetro del territorio della Nato con tutta la forza di un'alleanza di sicurezza unita e galvanizzata".

Uno scontro diretto tra Nato e Russia provocherebbe la "terza guerra mondiale".

Per Biden la guerra di Putin contro l'Ucraina "era già fallita". "Lui sperava di dominare l'Ucraina senza combattere. Ha fallito. Sperava di rompere la determinazione europea. Ha fallito. Sperava di indebolire l'alleanza transatlantica. Ha fallito. Sperava di dividere la democrazia americana, in termini di posizioni. Ha fallito.