video suggerito

Putin in Corea del Nord: “Apprezziamo molto il vostro sostegno anche sull’Ucraina” Il leader russo ha incontrato Kim Jong Un a Pyongyang: “Apprezziamo molto il vostro sostegno sistematico e permanente alla politica russa, anche sulla questione Ucraina”. Mosca sta combattendo “contro decenni di politiche egemoniche e imperialiste degli Stati Uniti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È il giorno della visita di Vladimir Putin in Corea del Nord. Il presidente russo è stata accolto con tutti gli onori al suo arrivo all'aeroporto di Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong Un in quello che si annuncia già come un vertice che consoliderà ulteriormente i già solidi rapporti tra i due Paesi. Secondo quanto riferisce la Tass la delegazione di Putin include anche il Ministro della Difesa Andrei Belousov, il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e i responsabili dell'agenzia spaziale russa.

L'ultima visita di Putin nella capitale nordcoreana risale al luglio 2000, all'inizio del suo mandato presidenziale. Il Paese era all'epoca guidato da Kim Jong Il, morto nel 2011 e succeduto dal figlio Kim Jong Un. Si prevede che i due leader sfruttino questo viaggio per evidenziare i legami sempre più stretti tra Russia e Corea del Nord. Il consigliere politico di Putin, Yuri Ushakov, ha anche segnalato che i due Paesi potrebbero firmare una partnership di sicurezza.

"I nostri due Paesi hanno resistito alle prove della Storia, generazione dopo generazione e secolo dopo secolo", ha dichiarato il leader nordcoreano, nel resoconto dell'agenzia di Stato Kcna. Kim "ha stretto la mano a Putin e lo ha abbracciato calorosamente, esprimendo la gioia e felicità di incontrarlo di nuovo" dopo il vertice allo spazioporto di Vostochny lo scorso settembre. I due leader si sono recati insieme nella stessa auto alla Kumsusan State Guesthouse, attraversando le strade di Pyongyang piene di bandiere russe e nordcoreane, di striscioni di benvenuto e di gigantografie di Putin.

Dal canto suo il presidente russo ha detto a Kim Jong-un di "apprezzare il sostegno della Corea del Nord". "Apprezziamo molto il vostro sostegno sistematico e permanente alla politica russa, anche sulla questione Ucraina", ha detto Putin, aggiungendo che Mosca sta combattendo "contro decenni di politiche egemoniche e imperialiste degli Stati Uniti e dei suoi satelliti contro la Russia".