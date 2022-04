“Putin è malato, ha un cancro alla tiroide”: la rivelazione dei giornalisti di inchiesta di Proekt Secondo una indagine investigativa di Proekt, Vladimir Putin soffrirebbe di cancro alla tiroide: “Vi sveliamo il segreto del Cremlino, abbiamo trovato l’elenco di medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi”.

Vladimir Putin avrebbe un cancro alla tiroide. Da tempo si rincorrono le voci su una possibile malattia che ha colpito il presidente russo, ma nella scorse ore è arrivata quella che molti hanno definito una vera e propria bomba da una indagine investigativa di Proekt, noto anche come Agentstvo, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo. "Abbiamo promesso di svelarvi il segreto principale del Cremlino: la salute di Vladimir Putin. Proekt ha trovato l'elenco di medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi", si legge nell'ultimo articolo, che è stato ripreso dai maggiori media internazionali. Mancano, tuttavia, conferme.

Secondo Proekt i medici in questione avrebbero visitato Putin, anche per un lungo periodo in cui apparentemente aveva problemi alla schiena e, più recentemente, lo zar avrebbe consultato pure uno specialista in cancro alla tiroide che è andato a trovarlo 35 volte a Sochi dal 2017. Secondo il sito di informazione indipendente, dall'inizio del primo mandato di Putin, il Cremlino ha cercato a nascondere informazioni sulla salute dell'allora giovane presidente, anche quando cadde da cavallo, ferendosi alla schiena. Questo perché avrebbe voluto preservare la sua immagine di "maschio Alfa, dedito allo sport e sano". Secondo il team di giornalisti, è possibile trovare su internet grazie a un sito di appalti pubblici ad acceso libero atti con i nomi dei medici e le date della loro sistemazione in hotel per quattro anni, dal 2016 al 2020, proprio a Sochi: "Da questi risulta chiaro che i medici – si legge – sono volati appositamente da Putin. Le date coincidono o con l'ora delle visite ufficiali del presidente a Sochi, o con i periodi delle sue misteriose sparizioni. Gli otorinolaringoiatri Shcheglov e Igor Esakov, così come il chirurgo Yevgeny Selivanov, sono i compagni più frequenti di Putin. Ad esempio, Shcheglov è volato da Putin a Sochi 59 volte in quattro anni ed è rimasto con lui per 282 giorni", hanno precisato.

Sarebbe anche per questo, secondo Proekt, che il presidente nel corso della pandemia di Covid-19 è stato particolarmente attento a mantenere le distanze, anche durante incontri ufficiali, per non rischiare di essere contagiato.