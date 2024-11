video suggerito

Putin: "Con i lanci sulla Russia il conflitto è mondiale. Ucraina colpita con nuovo missile balistico" Il discorso del presidente russo Vladimir Putin in tv dopo i lanci dei missili USA e britannici: "Da questo momento, come abbiamo più volte sottolineato, il conflitto in Ucraina, precedentemente provocato dall'Occidente, ha acquisito elementi di carattere globale".

A cura di Ida Artiaco

Il presidente russo Vladimir Putin è apparso in tv per rivolgere un discorso alle forze armate sulla situazione in Ucraina, dopo i lanci dei missili ATACMS americani e degli Storm Shadow di fabbricazione britannica sul territorio russo nei giorni scorsi.

E non ha usato mezze misure: "Con gli attacchi missilistici occidentali in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un carattere globale. Da questo momento, come abbiamo più volte sottolineato, il conflitto in Ucraina, precedentemente provocato dall'Occidente, ha acquisito elementi di carattere globale", ribadendo che "Mosca è pronta a risolvere pacificamente tutti i problemi", ma anche a "qualsiasi sviluppo degli eventi".

"I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto gli attacchi dei missili occidentali a lungo raggio sul territorio della Russia in questi giorni, gli obiettivi del nemico non sono stati raggiunti", ha spiegato Putin, sottolineando che "di conseguenza, gli obiettivi che erano stati ovviamente fissati dal nemico non sono stati raggiunti". Secondo il leader l'uso da parte di Kiev di missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale non influenzerà il corso delle ostilità e le truppe russe "stanno avanzando con successo lungo l'intera linea di contatto".

Il numero uno del Cremlino ha anche affermato che la Russia ha colpito l'Ucraina con un nuovo missile balistico a medio raggio nell'area di Dnipro, il suo nome in codice era Oreshnik. E poi ha aggiunto: "In caso di escalation risponderemo in modo deciso. Potremmo colpire chi permette a Kiev di lanciare missili contro la Russia", con evidente riferimento a Stati Uniti e Gran Bretagna, dopo che già l'ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, aveva affermato che il Regno Unito "è ora direttamente coinvolto nella guerra".

Solo qualche ora fa il presente ucraino Zelensky aveva commentato proprio il lancio del missile balistico intercontinentale contro il suo paese. "Tutte le caratteristiche, velocità, altitudine, corrispondono a un missile balistico intercontinentale. Sono in corso esami da parte di esperti. È ovvio che Putin sta usando l'Ucraina come banco di prova", ha detto il numero uno di Kiev in un video pubblicato sui social media. I missili balistici intercontinentali sono progettati per trasportare testate nucleari e hanno una gittata minima di 5.500 chilometri (3.400 miglia). "Oggi, il nostro pazzo vicino ha dimostrato ancora una volta chi è veramente e come disprezza la dignità, la libertà e la vita umana in generale. E quanto ha paura", ha concluso.