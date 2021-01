Pulizia dei Pc della polizia finisce male: in Uk cancellati 400mila dati su criminali e sospetti

L’episodio è stato così clamoroso da chiamare in causa anche il governo e il Parlamento inglese che ha chiesto spiegazioni. Come ha rivelato il ministro della polizia britannico, dietro l’incredibile episodio non ci sarebbe alcun attacco informatico né errore di sistema ma si sarebbe trattato effettivamente di un errore umano.