Proteste in Iran, 315 persone indagate: in quattro rischiano la pena di morte

A cura di Chiara Ammendola

Sono 315 le persone arrestate in queste settimane di proteste in Iran che sono state iscritte nel registro degli indagati per aver partecipato alle manifestazioni tenutesi in diverse città del paese in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata perché non portava il velo in modo corretto.

Lo ha fatto sapere il procuratore del tribunale rivoluzionario di Teheran Ali Salehi, aggiungendo che quattro dei "rivoltosi" sono stati condannati per Muharebeh, ovvero "creare insicurezza attraverso l'uso delle armi", reato punito in Iran con la pena di morte.