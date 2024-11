video suggerito

Prima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin: “Chiesta rapida risoluzione della guerra in Ucraina” Donald Trump avrebbe avuto giovedì scorso, due giorni dopo l’Election Day, una conversazione telefonica con Vladimir Putin per chiedergli di evitare una escalation in Ucraina: lo riporta il Washington Post. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Giovedì scorso, 7 novembre, due giorni dopo l'Election Day che ha decretato la sua vittoria alle elezioni 2024, il neo eletto presidente USA Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con Vladmir Putin.

Lo riferisce il Washington Post che cita diverse fonti a conoscenza della questione. Al centro della chiacchierata tra i due ci sarebbe stata la guerra in Ucraina. Secondo le indiscrezioni, l'ex tycoon avrebbe chiesto al leader del Cremlino di non intensificare il conflitto contro Kiev e gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa.

In particolare, i due leader hanno discusso l'obiettivo della pace nel continente europeo, e il presidente eletto americano ha espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere "una rapida risoluzione della guerra in Ucraina".

Trump aveva dichiarato giovedì a Nbc di aver parlato con circa 70 leader mondiali dopo le elezioni, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una chiamata a cui ha partecipato anche Elon Musk, ma non aveva rivelato la telefonata con Putin. Il governo ucraino è stato informato della telefonata con lo zar e non si è opposto alla conversazione, secondo il Wp, che cita due persone a conoscenza della questione. Gli ufficiali ucraini hanno da tempo compreso che Trump avrebbe coinvolto Putin per una soluzione diplomatica per l'Ucraina, hanno spiegato le fonti.

Mercoledì prossimo è invece in programma nello Studio Ovale l'incontro tra Trump e il presidente uscente Joe Biden, durante il quale discuteranno delle "priorità principali" per la politica interna ed estera: lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan a Cbs News. Il presidente, ha spiegato, esorterà, tra le varie cose, la futura amministrazione Trump a non abbandonare l'Ucraina, sostenendo che questo potrebbe causare maggiore instabilità in Europa.