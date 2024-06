video suggerito

Presentatore tv sparito e trovato morto 4 giorni dopo: l’autopsia svela la tragica fine di Michael Mosley L’autopsia sul corpo del 67enne, la ricostruzione del suo percorso e alcuni fotogrammi delle telecamere di sorveglianza hanno indicato alcuni tragici dettagli che hanno portato alla morte del presentatore tv britannico mentre era in vacanza in Grecia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stroncato da un malore sotto il sole cocente dopo essersi perso durante una passeggiata sulla collina dell'isola greca in cui era in vacanza, è questa l'ipotesi principale della morte del presentatore televisivo britannico Michael Mosley. L'autopsia sul corpo del 67enne, infatti, non ha individuato ferite evidenti che avrebbero potuto causare la sua morte mentre la ricostruzione del suo percorso e alcuni fotogrammi delle telecamere di sorveglianza hanno indicato alcuni tragici dettagli del viaggio di Mosley attraverso la collina e sotto il sole spietato di inizio pomeriggio.

Michael Mosley era scomparso mercoledì intorno alle 13.30 dopo aver lasciato la spiaggia di Agios Nikolaos per una passeggiata sull'isola greca di Symi, dove era in vacanza con la moglie. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso in paese prima che si inerpicasse sulla collina lungo un sentiero riparandosi con un ombrellino. Le ultime immagini dell'uomo lo vedono mentre scende un pendio prima di scomparire dietro un muro.

Il presentatore tv e medico infatti è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso di un ristorante sulla spiaggia mentre inciampa per alcuni minuti prima di rialzarsi e farsi strada con cautela lungo un pendio vicino a una recinzione perimetrale prima di scomparire alla vista. L'ipotesi è che si sia perso e abbia continuato ad aggirare la recinzione prima di cadere dove il suo corpo è stato trovato a faccia in su in una zona non visibile dalla spiaggia ma solo dal mare.

Leggi anche Esce per passeggiata e sparisce nel nulla: trovato morto presentatore televisivo Michael Mosley

Il suo corpo è stato infine ritrovato, domenica, quattro giorni dopo dal direttore di un bar dopo che il sindaco dell'isola aveva visto qualcosa vicino alla recinzione del locale dal mare e ha allertato il personale. Una fonte della polizia ha detto alla BBC che Michael Mosley era morto "da diversi giorni".

Il luogo del ritrovamento

"Era quasi riuscito a farcela" ha dichiarato la moglie di Mosley, la dottoressa Clare Bailey, raccontando: "Ha fatto una scalata incredibile, ha preso la strada sbagliata ed è crollato dove non poteva essere facilmente visto dalla vasta squadra di soccorritori che lo cercava". Secondo i media locali, il giorno prima un elicottero di ricerca e salvataggio aveva sorvolato proprio quella zona ma non si era accorto di lui.

L'ora della morte del dottor Mosley è fatta risalire intorno alle 16 del giorno in cui è scomparso. L'esatta causa di morte dovrà ora accertarla l'esame poste mortem il cui risultato finale è atteso dopo un esame tossicologico e uno istologico.