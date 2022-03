Potente tornado devasta New Orleans: almeno un morto, feriti e migliaia di case senza corrente Il primo bilancio di un devastante tornado che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito New Orleans causando danni e distruzione.

A cura di Susanna Picone

C’è almeno una vittima, diversi feriti e migliaia di case senza corrente. È il primo bilancio di un devastante tornado che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito New Orleans causando danni e distruzione. Una persona, secondo quanto riporta la Cnn, è morta nel quartiere di Arabi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno prestando i primi soccorsi. Si registrano anche diversi feriti. Il tornado che si è abbattuto su New Orleans (ed è stato prodotto da una tempesta che è arrivata negli Stati Uniti meridionali martedì colpendo anche il Texas orientale), secondo quanto si vede anche nelle immagini diffuse in rete e dai media locali, ha distrutto case, con pali della luce, linee elettriche e detriti sparsi per le strade della città. Nei video in rete si vede il vortice che si staglia sul cielo nero squarciandolo.

Il governatore della Louisiana John Bel Edwards ha detto che le agenzie statali stanno assistendo i funzionari locali secondo necessità “mentre valutano i danni e gli impatti di questi tornado”. Sono almeno 18.000 le case e i negozi rimasti senza corrente a causa del potente tornado. Il quartiere più colpito è quello di Arabi, dove i servizi di emergenza sono al lavoro per tentare di capire se ci sono altre persone ferite o intrappolate. Molti danni, secondo quanto riportano i media americani, nella parte orientale di New Orleans, comprese le aree di Ninth Ward e Chalmette.

A inizio settimana, tra lunedì notte e martedì mattina, oltre 20 segnalazioni di tornado sono stati segnalati in Texas colpendo la zona nord di Austin e le popolose comunità di Jacksboro, Elgin, Taylor, Jarrell, Madisonville e Crockett. Martedì mattina, oltre 60.000 persone erano senza elettricità. Si contano anche qui dei feriti. Aprile, maggio e giugno rappresentano i mesi con il maggior numero di tornado presenti nell'area.