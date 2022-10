Pompa di benzina esplode in Irlanda, morta bimba di 5 anni: “Stava comprando una torta per la mamma” Tra le 10 vittime dell’esplosione della pompa di benzina verificatasi venerdì a Creeslough in Irlanda una bambina di soli 5 anni che era con il papà per comprare la torta di compleanno alla madre. Morta anche una giocatrice di rugby di 14 anni e un 13enne che era insieme alla mamma.

Aveva solo 5 anni la vittima più giovane dell'esplosione della pompa di benzina verificatasi venerdì pomeriggio scorso nel villaggio di Creeslough, nella contea irlandese di Donegal.

In totale, 10 persone, tra cui 3 minori, sono morte nella tragedia che sarebbe stata provocata da una fuga di gas avvenuta in alcune abitazioni vicine alla stazione di servizio. Ma si tratta ancora di ipotesi, mentre le forze dell'ordine indagano su quanto successo.

Stando a quanto riporta il quotidiano The Mirror, la bimba di 5 anni si trovava con il papà, un uomo sulla cinquantina originario dello Zambia, quando si è verificata l'esplosione. Pare fossero in giro per comprare la torta per la festa di compleanno della madre. Tuttavia, la loro identità non è stata resa nota.

Tra le vittime c'è anche la giocatrice di rugby Leona Harper, 14 anni, morta mentre andava a prendere un gelato al negozio della stazione di servizio.

Leona Harper (immagine da Facebook).

"Non so da dove cominciare, Leona non avrei potuto chiedere una sorellina migliore. Impazziresti se vedessi che foto ho condiviso adesso, perché è vecchia. Ma sappi che ti ameremo sempre", ha scritto il fratello della ragazza, Anthony, in un post su Facebook.

A quanto pare Leona era entrata nella gelateria insieme a un'amica per prendere dei dolcetti prima del pigiama party a cui avrebbe dovuto partecipare per festeggiare l'inizio del weekend.

"Sono entrate per prendere un gelato. Leona non ce l'ha fatta, mentre la sua amica è stata ritrovata tra le macerie del locale: ha solo una gamba rotta, ma poteva andarle molto peggio", ha raccontato una conoscente della famiglia dell'adolescente alla stampa locale.

Jessica Gallagher (Facebook).

A morire a causa dell'esplosione sono stati anche Catherine O'Donnell e suo figlio James di 13 anni, che stava tornando da scuola. E poi, ancora, Jessica Gallagher, 23 anni, una stilista che da poco si era trasferita di nuovo a Creeslough, la sua città natale, dopo aver vissuto diversi anni a Parigi.

Il suo fidanzato è stato trasportato in aereo in un ospedale di Dublino dove è in cura per gravi ustioni, riporta il MailOnline.