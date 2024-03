Polizia trova roulotte rubata trainata da una BMW: al volante dell’auto di lusso c’è un bimbo di 11 anni Singolare arresto quello compiuto dagli agenti della polizia del North Yorkshire, in Regno Unito: un ragazzino di 11 anni nella cui auto sono state trovate “attrezzature tipicamente utilizzate dai sospettati per compiere furti” e una selezione di targhe clonate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

432 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando la polizia inglese giovedì 7 marzo ha fermato una BMW che trainava una roulotte nel nord dell'Inghilterra, è rimasta scioccata da chi ha trovato sul sedile del conducente: un ragazzino di 11 anni. Durante la perquisizione dell'auto, sono state peraltro trovate "attrezzature tipicamente utilizzate dai sospettati per compiere furti" e una selezione di targhe clonate.

Agli agenti della polizia del North Yorkshire era stata segnalato il furto di roulotte da un campeggio vicino a Thirsk, poi rimorchiata da una BMW nera. Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare l'auto di lusso mentre viaggiava verso sud sulla autostrada A1. Circa 45 minuti dopo la denuncia, il veicolo è stato fermato sulla M1, dopo aver lasciato la A1 vicino a Garforth.

I poliziotti hanno ammesso di essere rimasti "sconcertati" nel trovare un ragazzo di 11 anni seduto al posto di guida dell'auto di lusso. Nonostante la giovane età, il giovane è stato arrestato e deve rispondere di diverse imputazioni, tra cui le accuse di furto con scasso e guida pericolosa. È stato interrogato e poi rilasciato su cauzione così da consentire agli agenti di indagare in maniera dettagliata sul caso.

Nessuno è rimasto ferito e ai proprietari della roulotte è stato detto che il loro veicolo è stato ritrovato.

Le forze dell'ordine hanno affermato di aver notato recentemente un aumento dei furti di roulotte nella zona del North Yorkshire: "Si raccomanda ai proprietari di questi mezzi di adottare misure per scoraggiare i ladri, come installare telecamere a circuito chiuso, montare allarmi e dispositivi di localizzazione e scattare foto di buona qualità del proprio veicolo per facilitare l'identificazione in caso di furto", si legge in una nota della polizia.