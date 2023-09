“Pioggia senza sosta e tanti disagi”: italiana racconta gli effetti della tempesta Dana in Spagna “Ho ricevuto un messaggio di allerta meteo – dice Alice a Fanpage.it – preferendo non recarmi al lavoro. A Madrid non pioveva così tanto dal 1972, si tratta di un evento eccezionale”.

A cura di Matteo Pelliccia

Gli effetti della Dana a Toledo, nella regione della Castiglia – La Mancha

"Ha piovuto senza sosta per ore: a tutti i residenti della comunità di Madrid è arrivato un messaggio per chiedere di non uscire e restare a casa”, è il racconto a Fanpage.it di Alice Munizzi, giovane ragazza italiana che vive a Madrid e lavora in un'agenzia di marketing.

Gli effetti della Dana

L'italiana ha vissuto in prima persona l’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito la Spagna, dovuta alla Dana. Il video della metropolitana di Madrid allagata descrive bene i disagi provocati dal fenomeno atmosferico nella capitale iberica.

Disagi a Madrid e in Castiglia-La Mancha

"Madrid, rispetto al resto della regione, per fortuna ha vissuto meno disagi. Molti miei colleghi al lavoro sono comunque riusciti a recarsi al lavoro senza problemi". La zona più colpita è stata infatti la regione della capitale e quella della Castiglia-La Mancha, con un bilancio nel frattempo salito a tre morti nella zona di Toledo.

"C'era tantissima immondizia in città"

"La Dana ha causato un forte disagio nella città di Madrid. Le raffiche di vento erano così forti da spostare tantissima immondizia nelle strade della città, credo sia stato il problema maggiore degli scorsi giorni" continua Alice. "Ricevendo il messaggio di allerta meteo, nonostante il mio ufficio fosse rimasto aperto, ho preferito comunque non andare. Onde evitare qualsiasi cosa, ho preferito restare a casa".

Temporali e inondazioni nelle provincia di Toledo, Spagna

Un evento eccezionale

Alice dice che "negli scorsi giorni, le strade erano piene di rami e foglie, fortunatamente non ci sono state cadute di alberi, a dispetto delle fortissime raffiche di vento. Adesso che l'allerta meteo si è conclusa, tutto dovrebbe tornare alla normalità a Madrid". La capitale spagnola, infatti, come racconta Alice, raramente viene interessata da precipitazioni di questa portata. "Si tratta di un caso eccezionale per Madrid, dove piove molto poco durante l'anno".

Record di pioggia a Madrid

Le recenti precipitazioni causate dalla Dana hanno raggiunto i 120 litri per metro quadrato, battendo il record di portata che nella capitale iberica durava dal 1972. José Luis Martínez Almeida, sindaco di Madrid, ha affermato che "la città ha registrato una situazione straordinaria ed anomala".