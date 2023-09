Video di

Nubifragio in Spagna, 2 morti e 1 disperso a Madrid. Paura in metro, la pioggia inonda i vagoni Il fenomeno atmosferico chiamato Dana sta provocando alluvioni e piogge in tutta la Spagna. Colpita soprattutto la comunità di Madrid, dove si contano due morti e un ferito: le incredibili immagini dalla metropolitana, dove la pioggia torrenziale ha causato il blocco di alcune linee per accumulo di troppa acqua.

A cura di Matteo Pelliccia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La "Dana" (iniziali in spagnolo di Depressione Isolata nei Livelli Alti) colpisce la Spagna: per il tutto fine settimana, il fenomeno atmosferico ha provocato piogge torrenziali e alluvioni, che hanno messo in ginocchio la penisola iberica, con città isolate e case allagate.

Si contano le drammatiche conseguenze, in particolare nelle regioni centrali, con due morti nella provincia di Toledo, nel centro-sud del Paese. Nella comunità di Madrid, invece, risulta dispersa una persona che viaggiava a bordo di un veicolo, caduto nel fiume Alberche, in prossimità della capitale spagnola.

I danni nella comunità di Madrid

La comunità di Madrid è stata la più colpita dagli alluvioni causati dalla Dana: tra sabato e domenica, sono stati oltre 1.250 gli interventi d'emergenza dei vigili del fuoco a Madrid a causa dei violenti temporali.

Nella capitale iberica, diverse linee della metropolitana sono state chiuse per l'accumulo di acqua causato dalle violente e incessanti piogge, come mostrano i video circolati in rete. Il numero di emergenza 112 è stato chiamato in particolare nei comuni del sud della regione, Aldea del Fresno, Villa Del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Navalcarnero e El lamo, tra i più affetti dagli alluvioni della Dana. Il direttore dell'Agenzia per la Sicurezza e l'Emergenza del 112 di Madrid, Pedro Ruiz, ha parlato di "numerosi salvataggi di persone effettuati nelle case e nei veicoli".

Allerta rossa a Madrid

Le comunità di Toledo e Madrid sono state inizialmente dichiarate in allerta rossa: successivamente l'Aemet, l'Agenzia meteorologica statale, ha revocato l'allarme sulle zone montuose e nell'area metropolitana della capitale, mantenendolo nel sud della regione.

In quest'area è maggiore il rischio di nubifragi ed è previsto che, nei prossimi giorni, la pioggia potrebbe raggiungere i 120 litri al metro quadrato. Nel resto del Paese, l'Aemet ha attivato l'allerta arancione in Andalusia, Catalogna e Comunità Valenciana, mentre le comunità dei Paesi Baschi, Castilla y León, Castilla-La Mancha e La Rioja sono state dichiarate in allerta gialla.

Cosa è Dana

Secondo l'Aemet le piogge torrenziali del weekend sono dovute a un fenomeno metereologico tipico della fine dell'estate, il Dana (Depresión aislada en niveles altos, ossia Depressione isolata nei livelli alti). Dana è un fenomeno meteorologico: consiste in una sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale, potendo scatenare alluvioni lampo e piene improvvise di corsi d'acqua, proprio come accaduto nel fine settimana.

Problemi al traffico ferroviario

Il ministero dell'Interno ha diramato l'allerta meteo su gran parte del Paese, avvertendo che nei prossimi giorni le piogge colpiranno tutto il territorio della Spagna, ad eccezione delle Isole Canarie.

Nel fine settimana, la Dgt, Direzione generale dei trasporti ha invitato i cittadini della Comunità di Madrid a effettuare "spostamenti essenziali" e di "non prendere l'auto e restare a casa, poiché molte strade sono state letteralmente inghiottite dall'acqua". La Dana colpisce anche il traffico ferroviario, interrotto in diverse tratte: la Renfe, maggiore compagnia ferroviaria spagnola, ha offerto ai propri utenti di posticipare gratuitamente gli spostamenti.