Pescano in riva al fiume coi bimbi ma non si accorgono della marea che sale: 4 minori morti annegati Il gruppo di 11 persone stava pescando sulle rive di un fiume del Quebec di notte. Sei di loro si sono salvati ma 4 minori sono morti annegati e un adulto risulta disperso.

A cura di Antonio Palma

Una tranquilla giornata di pesca in riva la fiume si è trasformata in tragedia nelle scorse ore in Canada dove 4 bimbi sono morti annegati e un adulto è disperso dopo che un gruppo di persone tra cui diversi minorenni è stato sorpreso dalla marea improvvisa e travolto dall’acqua. Il dramma si è consumato sabato notte in un villaggio nel nord-est del Quebec, nella regione della Côte-Nord, dove il gruppo di undici persone si era riunito per pescare.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il gruppo si era riunito in una zona molto frequentata e nota per la pesca e nessuno dei partecipanti si aspettava un simile evento: tutti sono stati presi alla sprovvista e alcuni purtroppo non sono riusciti subito a mettersi al riparo.

Gli undici partecipanti alla pesca tra cui diversi minori erano sulle rive del fiume Saint-Laurent a Portneuf-sur-Mer, sulla costa settentrionale del Quebec, dove avevano deciso di trascorrere la notte tra venerdì e sabato. L’allarme è scattato intorno alle 2 del mattino di sabato quando il gruppo si è ritrovato improvvisamente sommerso.

Sul posto sono accorsi polizia e altri servizi di emergenza che hanno messo in salvo sei persone ma purtroppo per i quattro minori non c’è stato nulla da fare. I loro corpi senza vita sono stati recuperarti successivamente dai soccorritori. “I minori già non respiravano quando sono stati recuperati sulla riva” secondo il portavoce della polizia locale che ha aggiunto: “Sono stati trasferiti al centro sanitario locale dove un medico ha confermato la loro morte”

Poche speranze anche per un adulto, un trentenne del gruppo che è sparito tra le acque del fiume e risulta disperso. Le ricerche per ritrovarlo però proseguono. Le autorità locali hanno mobilitato anche un elicottero, i sommozzatori e i soldati delle forze armate canadesi.

"Tutti siamo colpiti da quello che è successo, perché è la prima volta che accade una cosa del genere", ha dichiarato il sindaco del locale villaggio Jean-Maurice Tremblay spiegando che il tratto di sabbia sul quale le vittime stavano pescando è accessibile ai veicoli fuoristrada ma può essere sommerse fino a quattro metri di acqua quando la marea sale.

"Quando c'è la bassa marea, puoi pescare un po' più lontano dalla riva. Tuttavia, a un certo punto la marea è tornata e sono stati colti alla sprovvista quando la marea ha iniziato a salire", ha dichiarato anche il portavoce della polizia provinciale.