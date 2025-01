video suggerito

Perché Trump ha graziato il fondatore di Silk Road, il più famoso mercato nero del dark web Ross Ulbricht ha creato e gestito per anni Silk Road, un negozio illegale nel dark web dove venivano acquistate droghe, armi, documenti falsi. Nel 2013 è stato arrestato dall'Fbi e condannato all'ergastolo.

A cura di Elisabetta Rosso

Nella lista dei graziati di Donald Trump c'è anche Ross Ulbricht, o meglio, "Dread Pirate Roberts", il suo pseudonimo utilizzato sul web. Ulbrich ha creato e gestito per anni nel dark web il suo mercato Silk Road. Un covo nascosto dove smerciava droghe, killer, armi, documenti falsi, pornografia estrema. Silk Road, chiamato anche "l'Amazon delle droghe", è diventato in poco tempo un punto di riferimento per il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti. Poi nel 2013 viene chiuso, l'Fbi ha messo il sito offline e Ulbricht è stato condannato in primo grado all'ergastolo per associazione per delinquere, frode informatica, distribuzione di false identità, riciclaggio di denaro, traffico di droga su internet e cospirazione.

Fino a qui il caso Ulbricht è da copione, è la storia di qualsiasi hacker avventato che decide di investire nel mercato nero di internet per costruire la sua fortuna. Poi arriva Donald Trump. Il presidente a maggio, durante un comizio con gli elettori del Partito Libertario, aveva promesso all'hacker la grazia in caso di vittoria. Ha mantenuto la sua parola, e nonostante la lunga lista di capi d'accusa e l'ergastolo su Truth social ha scritto: "È stata una gioia dare la grazia a Ulbritcht la sua condanna all'ergastolo era ridicola".

Chi è Ross Ulbricht

Ross William Ulbricht, classe 84, è nato e cresciuto a Austin, Texas. Si laurea in fisica, ma durante il periodo universitario si appassiona di economia, si innamora della filosofia politica di Ludwig Von Mises, economista austriaco, e del libero mercato. Decide di diventare un imprenditore, non va bene il primo tentativo, nemmeno il secondo e quando vede fallire il suo sito di libri usati online Good Wagon Books decide di cambiare il capo da gioco, entrando nel mercato illegale.

Ulbricht lancia Silk Road nel 2011, un "sito di libero mercato" in cui gli utenti possono effettuare transazioni anonime utilizzando le criptovalute. E infatti, la piattaforma, operando su Tor, consentiva ad acquirenti e venditori di nascondere la propria identità e posizione. Il sistema permette oltre 200 milioni di dollari in vendite illecite in due anni. Poi arriva il 2013, Ulbricht viene arrestato in una biblioteca pubblica di San Francisco, mentre chattava con un cliente, in realtà un agente sotto copertura dell'Fbi. Chiude Silk Road e Ulbricht viene condannato all'ergastolo. Durante la sentenza di condanna ha dichiarato: "Volevo solo dare alle persone gli strumenti per prendere decisioni nella loro vita e garantire privacy e anonimato".

Perché Trump ha deciso di graziare Ulbricht

La versione ufficiale per giustificare la grazia Trump l'ha data su Truth Social: "La feccia che ha lavorato per farlo condannare erano alcuni degli stessi lunatici che erano coinvolti nella moderna militarizzazione del governo contro di me. Gli hanno dato due ergastoli, più 40 anni. Ridicolo!". La grazia, secondo Trump, mette in luce quella che i libertari hanno definito un abuso di potere da parte del governo. Il presidente ha anche concesso la grazia a quasi tutti gli accusati dell’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021, definendoli "prigionieri politici".

Trump aveva già promesso la grazia di Ulbricht durante un discorso presso la Libertarian National Convention, la grazia è stata anche una mossa per ingraziarsi l'elettorato. E infatti partito libertario da tempo chiedeva la liberazione di Ulbricht. Il deputato repubblicano Thomas Massie, alleato di Trump, ha applaudito la decisione del presidente. "Grazie per aver mantenuto la parola data a me e ad altri che hanno lottato per la libertà di Ross", ha dichiarato il deputato del Kentucky.