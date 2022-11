Perché l’inverno può diventare un problema enorme per la Russia di Putin in Ucraina L’arrivo dell’inverno, con basse temperature e bufere di neve, potrebbe rappresentare uno dei momenti più difficili della guerra in Ucraina per i soldati russi: “Quando fa freddo non solo ti muovi più lentamente, ma pensi anche più lentamente e la possibilità che le unità si rompano e scappino aumenta”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La guerra in Ucraina si fa sempre più dura per le truppe russe. Ma il peggio, secondo alcuni esperti, deve ancora venire, dal momento che sono poco equipaggiate per affrontare l'inverno in trincea. Addirittura, si legge sul quotidiano inglese The Sun, "i soldati di Mosca potrebbero affrontare condizioni fatali simili a quelle subite nella fallita invasione sovietica della Finlandia nel 1939″.

Gli inverni in Ucraina possono vedere le temperature arrivare fino a -31 gradi centigradi e bufere di neve in grado di scaricarne fino a 50 centimetri in un giorno. E anche se quest'anno il clima potrebbe essere più mite, sarà comunque un momento particolarmente difficile per i soldati russi poco equipaggiati, poco addestrati e poco riforniti. Oltre che poco motivati.

"Quando fa freddo non solo ti muovi più lentamente, ma pensi anche più lentamente e la possibilità che le unità si rompano e scappino aumenta", ha detto al The Sun il tenente generale statunitense in pensione Ben Hodges, che ha servito a lungo in Europa.

Leggi anche Ci sono almeno tre sosia di Putin, ecco come riconoscerli secondo i servizi segreti ucraini

Costretti a combattere e senza l'abbigliamento invernale di cui hanno bisogno per difendersi dalle intemperie, il generale Hodges ha spiegato che questa potrebbe essere la parte più cupa della guerra per Putin, ed è fiducioso che il cambiamento delle condizioni andrà a beneficio degli ucraini poiché sono "molto più preparati. Una cosa è combattere in inverno quando si vince, ma se si sta già perdendo può avere un terribile effetto psicologico, soprattutto quando si ha freddo, si è infelici e si viene colpiti da artiglieria e razzi".

E il comandante ha anche spiegato che non è solo il freddo in sé, ma anche la minaccia di malattie dilaganti ad essere uno dei maggiori problemi per i russi. Covid e altri virus potrebbero trovare terreno fertile tra i ranghi delle truppe russe indisciplinate e indebolite mentre si ammassano in trincea e nei bunker. "Al freddo, il tuo corpo è solo più debole", ha detto Hodges.

Anche l'ufficiale in pensione dell'esercito britannico, il colonnello Richard Kemp, ha convenuto che i russi potrebbero dover affrontare una crisi nei mesi invernali, ma è anche chiaro che entrambe le parti avrebbero sofferto. "Tutte le guerre – e in particolare il tipo di guerra combattuta in Ucraina – sono dure per il morale e dal punto di vista fisico. Il freddo peggiorerà la situazione", ha detto il colonnello al The Sun Online.