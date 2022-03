Perché l’esercito siriano combatterà in Ucraina insieme alla Russia di Putin Centinaia di mercenari siriani sono pronti a unirsi alle truppe di Putin in Ucraina. I soldati che hanno scelto di arruolarsi con il benestare di Bashar al-Assad lo fanno per cifre che assicurano la sopravvivenza alle famiglie in Siria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Entro pochi giorni, truppe siriane di miliziani potrebbero essere dispiegate per rafforzare la linea del fronte russo in Ucraina. Le prime truppe siriane pronte ad unirsi a Putin – circa 150 uomini – sono arrivate in Russia giovedì secondo l'intelligence europea. L'intelligence militare ucraina ritiene che altri 40.000 siriani si siano arruolati per combattere con il benestare di Bashar al-Assad. Nel panorama di una Siria impoverita dalla guerra, tantissimi sono pronti a partire come militari per un compenso economico pur sapendo che potrebbero non tornare mai a casa. I mercenari appena arruolati inizierebbero per uno stipendio di circa 15mila dollari al mese. La maggior parte dei militari arriverebbe da Aleppo, Damasco, Deir Azzour, Homs, Hama e Raqqa.

Pronti a partire i soldati della Quinta Divisione, addestrata dalla stessa Mosca, e dalla Quarta Divisione. Assad avrebbe dato carta bianca a Mosca per il reclutamento dei suoi soldati in una sorta di "restituzione di un favore militare". I mercenari, secondo l'intelligence ucraina, partiranno dalla base di Khmeimim e arriveranno sul territorio con voli giornalieri per il trasporto militare. Le forze armate pro regime in Siria sono state addestrate e sostenute dalle unità russe fin dalla fine del 2015, quanto Putin è intervenuto per mantenere il potere di Al Assad. Particolarmente attive le attività di reclutamento a Homs, dove decine di soldati hanno scelto di arruolarsi per stipendi "25 volte superiori a quello che percepiscono in Siria".

L'esercito siriano intenzionato ad unirsi alle file di Putin in Ucraina è composto da mercenari pronti a tutto, secondo l'intelligence ucraina, per garantire un sostentamento alle famiglie in Siria. Secondo quanto racconta il Guardian, chi ha scelto di partire lo ha fatto per cifre che in Siria non avrebbe mai guadagnato. "Non è un modo per dare valore alla mia vita – spiega un soldato al quotidiano britannico – ma se muoio in Ucraina, la mia famiglia potrà vivere".