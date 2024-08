video suggerito

Perché Israele teme che l'Iran attacchi stanotte e lancia l'allarme: USA inviano sottomarino e portaerei In attesa della annunciata rappresaglia di Teheran a Israele, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin Abraham Lincoln ha ordinato di accelerare l'arrivo di diversi mezzi di difesa in Medio Oriente dove l'allerta è massima. Si teme che la risposta dell'Iran arrivi a breve.

A cura di Biagio Chiariello

Non si placa la tensione in Medio Oriente. Nonostante ieri sia circolata la voce secondo la quale il presidente iraniano Masoud Pezeshkian avrebbe convinto l'ayatollah Ali Khamenei a rinviare la preannunciata rappresaglia contro Israele, oggi direttamente dal Pentagono è arrivata un'altra notizia sicuramente destabilizzante: gli Stati Uniti hanno inviato un sottomarino nucleare e accelerato l'arrivo di una seconda portaerei d'attacco nella regione.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha detto esplicitamente che la decisione è una risposta ai timori di un conflitto regionale più ampio e dimostra la determinazione della Casa Bianca a tendere la mano al primo ministro Benjamin Netanyahu. Gli Stati Uniti, ha detto Austin, "prenderanno ogni misura possibile" per difendere il loro alleato.

Nelle scorse ore, lo stesso segretario della Difesa USA ha avuto un colloquio con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Tema del consulto il coordinamento tra i due Paesi davanti alla "minaccia dell’Iran e dei suoi alleati" ma anche i negoziati per arrivare ad una tregua a Gaza.

"Siamo in un momento di vigilanza

e prontezza, le minacce provenienti da Teheran e Beirut potrebbero concretizzarsi ed è importante spiegare a tutti che prontezza, preparazione e vigilanza non sono sinonimi di paura e panico", ha affermato proprio Gallant durante una riunione della Commissione per gli Affari esteri e la difesa della Knesset.

Due eventi arrivati in rapida successione che hanno portato gli esperti di geopolitica a ritenere che la risposta iraniana all’uccisione del leader di Hamas, Ismael Haniyeh, possa essere imminente, addirittura arrivare stanotte, come evidenzia anche il sito Axios.

"Funzionari in Medio Oriente credono che stiamo raggiungendo l'ora zero", riferisce anche un corrispondente della Fox News in merito alle notizie che giungono dalla regione.

C'è da dire che già ad inizio mese fonti di intelligence occidentale avevano indicato la data in cui potrebbe avvenire la risposta di Teheran tra il 12 e il 13 agosto. Nello specifico si tratta del "giorno più triste del calendario ebraico", il Tisha B’Av, ovvero l’anniversario della ‘Distruzione del Tempio', che cade appunto il 12 o 13 agosto.