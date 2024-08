video suggerito

Israele-Hamas, media: “Iran, Hezbollah e alleati forse attaccheranno tra il 12 e il 13 agosto” Fonti di intelligence occidentale hanno indicato la data in cui potrebbe avvenire la risposta di Teheran all’uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. E la tv di Stato iraniana minaccia: “Nelle prossime ore il mondo assisterà a scene straordinarie e sviluppi importanti”. Intanto la Casa Bianca ha disposto l’invio di rinforzi in Medio Oriente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

"Nelle prossime ore assisteremo a scene straordinarie e sviluppi importanti". Durante uno show in diretta incentrato sui possibili attacchi dell’Iran nei confronti di Israele dopo l’uccisione del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, il conduttore della tv di stato iraniano ha descritto quella che potrebbe essere la ritorsione di Teheran. Lo scrive Iran International.

Ancora nessuna certezza sulla data, ma fonti di intelligence occidentale hanno parlato nelle ultime ore della possibilità che l'Iran e Hezbollah scelgano "il giorno più triste del calendario ebraico" per rispondere alla serie di omicidi di Israele: il Tisha B’Av, ovvero l’anniversario della ‘Distruzione del Tempio', che cade il 12 o 13 agosto. Lo riferisce Sky News Arabia.

Intanto gli USA si stanno preparando ad inviare ulteriori aerei da combattimento in Medio Oriente in risposta alla minacce. Lo ha annunciato il Pentagono. Per lo stesso motivo anche un cacciatorpediniere e incrociatori in grado di abbattere missili balistici saranno inviati nel Mar Mediterraneo, secondo una dichiarazione della vice addetta stampa del Pentagono Sabrina Singh.

E nel corso di una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il presidente Usa Joe Biden "ha ribadito il suo impegno per la sicurezza di Israele contro tutte le minacce provenienti dall'Iran", ma avrebbe intimato a Bibi di "smetterla di aumentare le tensioni nella regione e muoversi immediatamente verso un accordo sugli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza".

Intanto gli Houthi dello Yemen promettono una "risposta militare" alla "pericolosa escalation" provocata da Tel Aviv. Il canale tv saudita ‘Al-Hadth' ha riferito del lancio di "una raffica di razzi dal Libano verso gli insediamenti della Galilea" in Israele. In precedenza erano stati attivati diversi allarmi aerei in vari insediamenti nella zona.