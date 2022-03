Perché anche la Georgia chiede l’adesione immediata all’Unione Europea In queste ore di guerra tra Ucraina e Russia anche la Georgia ha chiesto l’adesione immediata dell’Unione Europe: la Georgia faceva parte dell’Urss prima del crollo nel 1991.

A cura di Giorgia Venturini

Anche la Georgia chiede l'adesione immediata dell'Unione Europea: lo ha annunciato il partito al governo della repubblica caucasia. La richiesta di adesione arriva dopo quella dell'Ucraina: il presidente Zelensky ha chiesto che venga approvata in brevissimo tempo la sua adesione. Dopo poche ore sono arrivare le risposte dei vertici dell'Unione Europea. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha precisato che "l'Ucraina è una di noi e la vogliamo nell'Unione". Se da una parte l'Ucraina chiede sempre più insistentemente l'entrata nell'Unione Europea e nella Nato dall'altra Putin sembra non avere nessuna intenzione di fermare la guerra. Nonostante però ci sia l'approvazione dei vertici Ue non è detto che tutto può accadere in tempi rapidi.

Il rischio di invasione russa

Perché i tempi possono essere lunghi? "La dichiarazione della presidente della Commissione europea è sorprendente, ma parliamo ovviamente di progetti a lungo termine", spiega a Fanpage.it la professoressa associata di Diritto Internazionale all'Università Bocconi di Milano Maria Paola Mariani. Che poi aggiunge: "I processi di adesione sono lunghi e complicati, come dimostrano quelli dei Paesi balcanici. Il clima, inoltre, non è più com'era negli anni '90, quando l'Unione si aprì verso Est. Inoltre bisogna considerare tutte le difficoltà che ci sono nel divenire membro, a partire dall'avere un sistema giuridico pronto ad adeguarsi alle normative europee. Serve una fase di preparazione abbastanza lunga. E poi serve il consenso politico di tutti i membri, l'unanimità degli Stati". Lo stesso quindi potrà accadere per la Georgia che ha chiesto l'ingresso all'Unione Europea perché in queste ore di conflitti si sente tra le altre nazioni a rischio di invasione russa. Soprattutto perché la Georgia faceva parte dell'Urss prima del crollo nel 1991 e la proclamazione della dipendenza: già nel 2008 è scoppiata una guerra contro la Russia e la tensione tra i due Paesi non si è mai attenuta.