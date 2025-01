video suggerito

Per i medici è intolleranza alimentare ma era un tumore, mamma muore a 43 anni: “Nemmeno una Tac” La straziante storia di un mamma britannica, la 43enne Emma King, i cui familiari ora hanno deciso di condividere l’esperienza traumatica per aiutare gli altri a riconoscere precocemente eventuali segnali di cancro al pancreas. “Per mesi non le è stata suggerita nemmeno una Tac” ha rivelato la sorella. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Per i medici a cui si era rivolta, i suoi disturbi allo stomaco erano dovuti a una semplice intolleranza alimentare e alla sindrome dell'intestino irritabile ma in realtà la donna era affetta da un devastante cancro al pancreas che nel frattempo ha avuto modo di espandersi fino a ucciderla. È la storia di un mamma britannica, la 43enne Emma King, i cui familiari ora hanno deciso di condividere l'esperienza traumatica per aiutare gli altri a riconoscere precocemente eventuali segnali di cancro al pancreas.

"Nonostante i disturbi e i problemi fisici fossero persistenti, per mesi non le è stata suggerita nemmeno una Tac" ha rivelato al tabloid Sun la sorella della donna raccontando di disturbi evidenti come la grave perdita di peso in pochissimo tempo. I problemi della 43enne di Maidstone erano iniziati già nel 2017 ed erano diventati sempre più gravi.

Nonostante fosse in forma e facesse regolarmente sport, si sentiva debole e accusava persistenti problemi digestivi e di stomaco. I medici di base a cui si era rivolta avevano liquidato il tutto come intolleranza alimentare e sindrome dell'intestino irritabile consigliandole una dieta. "Ha continuato a rivolgersi ai dottori che le hanno detto di tenere un diario alimentare e hanno attribuito i disturbi alle sue abitudini alimentari" ha raccontato la sorella.

I sintomi sono andati avanti a fasi alterne per due anni fino a diventare impossibili da ignorare, vista l'evidente perdita di peso, e a spingere un medico a prescriverle una TAC. Nel 2019 la diagnosi di cancro al pancreas, che ormai si era già diffuso anche al fegato. Emma iniziò subito la chemioterapia ma la malattia era ormai incurabile e la donna è morta nel gennaio del 2021, un anno e mezzo dopo la diagnosi.

Il cancro al pancreas è uno dei tumori più letali anche a causa dei sintomi lievi all'inizio che portano a diagnosi già in fase avanzata. Per questo la famiglia di Emma spera che il racconto della sua storia possa aiutare altre persone a riconoscere i sintomi del cancro al pancreas in una fase abbastanza precoce da poter sopravvivere.