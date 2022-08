“Pensavamo stesse dormendo”: mamma muore in aereo davanti alla sua famiglia Helen Rhodes, madre di due figli, è morta durante un volo che da Hong Kong dopo 15 anni la riportava nel RegnoUnito. La sua famiglia credeva si fosse addormentata.

A cura di Davide Falcioni

Helen Rhodes, madre di due figli, è morta davanti alla sua famiglia su un volo decollato da Hong Kong e diretto nel Regno Unito. La donna stava rientrando a Londra dopo aver vissuto 15 anni all'estero.

Come ha raccontato la sua amica Jayne Jeje in un post pubblicato su Go Fund Me per diverse ore Helen è rimasta immobile al suo posto e i suoi cari credevano che fosse sprofondata in un sonno profondo, di conseguenza si sono insospettiti solo quando ormai era troppo tardi.

Solo alcune ore dopo il decollo, infatti, suo marito Simon si è accorto che la donna non respirava più e non rispondeva agli stimoli. L'uomo ha subito provato a rianimarla con l'aiuto degli assistenti di volo, ma senza successo. Il corpo della donna, che aveva lavorato a lungo come ostetrica a Hong Kong, è rimasto sul suo sedile per le restanti otto ore di volo, fino a quando l'aereo è atterrato a Francoforte.

Il cadavere della signora Rhodes è stato prelevato in Germania, mentre il marito e i due figli hanno dovuto proseguire il loro viaggio verso il Regno Unito senza di lei. La tragedia, "estremamente traumatizzante", si è consumata davanti ai bambini, Nathan ed Emma.

“Siamo ancora increduli e sotto shock per l'improvvisa scomparsa della nostra carissima amica Helen Rhodes, la cui vita ha toccato molte persone a Hong Kong e nel Regno Unito", ha scritto Jayne Jeje. "Helen era unica nel suo genere, un gioiello. Era un'ostetrica di professione ed era sempre pronta a dare una mano o un consiglio a chiunque ne avesse bisogno". Jeje ha lanciato una raccolta fondi per aiutare il marito e i figli di Helen a far fronte alle spese legate al rimpatrio della salme e al funerale.