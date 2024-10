video suggerito

Pensava fosse indigestione, medici scoprono scarafaggio vivo nello stomaco: "Mai visto" L'assurda scoperta durante una visita di gastroenterologia su un giovane paziente di New Delhi, in India, che lamentava forti ma di pancia da giorni. Dopo aver esaminato il tratto gastrointestinale, i medici hanno capito che il motivo del suo dolore allo stomaco era un insetto vivo.

A cura di Antonio Palma

"Anche noi siamo rimasti sorpresi, non avevamo mai visto nulla del genere" così i medici dell'ospedale Fortis di New Delhi, in India, hanno descritto l'incredibile e agghiacciante scoperta avvenuta durante una visita di gastroenterologia su un giovane paziente indiano che lamentava forti ma di pancia da giorni. Nello stomaco del giovane di 23 anni, infatti, i medici hanno rinvenuto uno scarafaggio ancora vivo nell'intestino.

Come ha ricostruito il dottor Shubham Vats ai giornali locali, il ragazzo era stato ricoverato nel reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Vasant Kunj dopo aver accusato forti mal di pancia per alcuni giorni. Il ragazzo pensava fosse una indigestione ma l'equipe medica gli ha consigliato di sottoporsi a un'endoscopia gastrointestinale che ha fatto emerge la sconvolgente presenza. Dopo aver esaminato il tratto gastrointestinale superiore, infatti, i medici hanno capito che il motivo del suo dolore allo stomaco era un insetto vivo.

Lo scarafaggio era incastrato nell'intestino tenue del paziente e se non rimosso avrebbe potuto causare infezioni molto pericolose. Con una procedura endoscopica durata appena dieci minuti, i medici sono riusciti a risucchiare l'insetto dalle considerevole dimensioni di quasi tre centimetri. "Lo abbiamo individuato per caso e anche noi siamo rimasti sorpresi da come lo scarafaggio sia riuscito a rimanere vivo", ha affermato il dott. Vatsya.

"La situazione sarebbe potuta diventare pericolosa, quindi abbiamo immediatamente proceduto all'estrazione dell'insetto. Abbiamo attivato il pulsante di aspirazione sull'endoscopio, risucchiando efficacemente lo scarafaggio nel canale di aspirazione e salvando la vita dell'uomo" ha dichiarato il medico.

Non è chiaro come il 23enne abbia ingerito l'insetto ma i medici ipotizzano che possa essere entrato nel corpo del paziente mentre mangiava o mentre dormiva. Un caso analogo era stato scoperto lo scorso anno in Usa quando i medici trovarono una mosca viva nell'intestino di un uomo durante una colonscopia di controllo.