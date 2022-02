Paura nella notte a Madrid: uccisi un 15enne e un 25enne a colpi di machete. Altri 3 feriti Cinque attacchi nella notte a Madrid: tre giovani sono stati feriti a colpi di machete mentre altri due sono deceduti per le ferite riportate. Si ritiene che le aggressioni siano opera dello stesso gruppo criminale composto da 8 ragazzini.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Un adolescente di 15 anni è stato ucciso davanti a un McDonald's di Madrid aperto 24 ore su 24. Il ragazzino è stato ucciso con un colpo di machete sul cuore. Secondo alcuni testimoni, ad aggredirlo un gruppo di almeno 8 persone più grandi di lui. Il gruppetto sarebbe uscito dal nightclub Kapital, vicino alla stazione di Atocha. Un'ora prima dell'omicidio, il cadavere di un altro 25enne è stato trovato poco lontano dal night club in un parco a sud di Madrid. Il giovane è stato ucciso con un colpo di machete alla parte bassa della schiena.

Altre tre persone gravemente ferite da colpi di machete sono state soccorse a Madrid durante la nottata fino alle prime luci dell'alba. Sui casi si indaga separatamente, ma per il momento si ritiene che siano opera dello stesso gruppo. A indicarlo secondo gli inquirenti, le modalità dell'attacco e le ferite dovute alla stessa arma. I responsabili sono giovanissimi, poco più che 18enni. Sorprende il fatto che ragazzi così giovani girino armati per le strade di Madrid durante la notte. Un fenomeno, questo, che allarma la Procura di Madrid e le istituzioni. Nel 2020 infatti in città sono stati commessi 18 omicidi e 80 aggressioni a sfondo sessuale da parte di minori. Questi sono stati tra i pochi reati a non registrare un calo nell'anno della pandemia.

Secondo le autorità, si tratta di vere e proprie gang criminali che arruolano i minori per rapine da pochi spicci. A Madrid le più forti sono i Trinitarios e i DDP (Dominican Don't Play). Le due gang criminali sono molto radicate anche a Parla o Torrejòn de Ardoz. Delitti di questo genere si verificano in seguito a rivalità tra le diverse fazioni criminali. Una lotta per il territorio lasciata nelle mani di ragazzini poco più che 18enni. Carlos Rodrìguez, vice ispettore della polizia municipale di Madrid, ha raccontato al quotidiano El Paìs che i ragazzi portano machete legati al passante dei pantaloni e che sta diventando sempre più comune trovare ragazzini armati nelle zone della movida, lì dove il consumo di alcol aumenta. "Dopo una rissa in un parco – spiega – abbiamo raccolto almeno 8 armi tra machete e coltelli".