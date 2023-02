Paura a Mosca, si presenta in stazione con mine e bombe: “Soldato che le portava a casa dal fronte” Secondo quanto riportano i media locali, l’allarme è scattato quando l’uomo si è presentato ai controlli dei metal detector piazzati in stazione in chiave antiterrorismo che hanno iniziato suonare.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi a Mosca quando un uomo si è presentato in una delle principali stazioni ferroviarie della capitale russa con mine e ordigno esplosivo facendo scattare l'immediata evacuazione della struttura e l'intervento delle forze speciali. L'episodio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 17 febbraio, alla stazione ferroviaria di Kurski.

Secondo quanto riportano i media locali, l'allarme è scattato quando l'uomo si è presentato ai controlli dei metal detector piazzati in stazione in chiave antiterrorismo che hanno iniziato suonare. Dai successivi controlli degli addetti alla sicurezza della stazione, sarebbero emerse ben due mine antiuomo, 4 micce per bombe e un altro ordigno esplosivo di natura imprecisata.

Secondo RIA Novosti che cita il servizio stampa delle Ferrovie Russe, la polizia ha immediatamente arrestato l'uomo ma sul posto sono intervenuti poco dopo anche gli agenti delle forze speciali e la stazione è stata immediatamente evacuata e transennata per precauzione e alla ricerca di eventuali altre bombe. L'agenzia Tass afferma che anche le forze dell'ordine hanno riferito che diverse mine e un ordigno esplosivo sono stati sequestrati a un uomo arrestato all'ingresso della stazione ferroviaria "Kurskiy". Secondo le stesse fonti, si tratterebbe di mine antiuomo e granate F-1 . Sul posto son accorsi anche gli artificieri e i vigili del fuoco.

Secondo alcuni giornali locali, però, non vi sarebbe stato nessuna tentativo di attentato dietro il gesto dell'uomo perché il responsabile dell'allarme sarebbe un soldato tornato dal fronte e che avrebbe portato con sé alcun "trofei" della guerra in Ucraina. L'uomo comunque è stato fermato per essere interrogato.

Non sarebbe affatto un caso isolato se venisse confermato. A gennaio, un soldato era stato fermato nella regione di Lipetsk dopo essere fuggito dal fronte con una mitragliatrice e alcune granate. Con tutto l'arsenale era riuscito a superare il confine e a tornare a casa prima di allontanarsi di nuovo per far perdere le sue tracce.