Dopo l'ennesimo rinvio della scarcerazione, Patrick Zaky ha potuto rivedere almeno la madre. La donna è riuscita ad entrare per parlare con suo figlio durante una visita nel carcere di Tora, dove lo studente egiziano è ormai detenuto da quasi un anno. Patrick si è confidato con la madre nel corso della visita tenutasi di sabato e ciò che le ha raccontato ha spezzato il cuore della famiglia. "Fisicamente e mentalmente è esausto – racconta a Fanpage.it la sorella Marise, che non ha potuto incontrare suo fratello – e ha detto che esce raramente dalla cella, come se non volesse sottoporsi a quella che è la sua realtà, ossia quella prigione". Ha poi ricordato Bologna e gli amici lontani. La mamma ha fatto sapere che il ragazzo si dichiara "depresso perché lontano dai suoi amici".

La situazione è straziante e la sorella Marise ha raccontato di un incontro in cui Patrick non sembrava neppure se stesso. "Mio fratello era diverso e questo ha letteralmente spezzato il cuore di mia madre. Ci ha lasciato in lacrime e siamo purtroppo incapaci di aiutarlo in questa situazione". Marise si dichiara molto preoccupata per le sue condizioni di salute e per la depressione in cui Patrick è attualmente caduto. "Siamo molto addolorati, perché Patrick sta male sia fisicamente che mentalmente – racconta a Fanpage.it -. La sua depressione fa paura". La ragazza incontrerà il fratello il 27 di dicembre nel primo incontro privato che avrà con Patrick da quando è stato arrestato. "Ho grandi aspettative, ma ho anche molta paura di vederlo stare male. Sarà sicuramente un incontro che in qualche modo mi farà male perché lui non sta bene, ma dall'altra parte sono felice di rivederlo con i miei occhi".