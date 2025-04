video suggerito

Parigi, migliaia alla manifestazione dopo la condanna di Marine Le Pen. La leader: "Non mi arrenderò" "Non mi arrenderò", ha assicurato Le Pen prendendo la parola durante la manifestazione organizzata dai sostenitori di Rn dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici europei e l'esclusione della leader dalla corsa per l'Eliseo per cinque anni.

A cura di Giulia Casula

Si è tenuta a Parigi la manifestazione a sostegno del Rassemblement National e della sua leader Marine Le Pen, condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici europei col divieto di candidarsi per cinque anni. "Non mi arrenderò", ha assicurato Le Pen prendendo la parola dal podio allestito a Place Vauban. "È una caccia all'uomo politica", ha aggiunto.

I sostenitori hanno contestato la sentenza di primo grado che ha condannato la leader. Le Pen ha lamentato di essere stata aggiunta ai "trofei di caccia" dei giudici: "Non esito a sottolineare la dimensione politica nel processo che ci viene fatto. Non si tratta di una sentenza giudiziaria. Si tratta di una sentenza politica!", ha esclamato.

La "scandalosa" decisione giudiziaria volta a "eliminare" Marine Le Pen dalle elezioni presidenziali è un "attacco diretto alla democrazia", "una ferita per milioni di patrioti francesi" , ha dichiarato il presidente del RN Jordan Bardella, intervenendo alla manifestazione. "Sta a noi difendere il nostro onore e la nostra innocenza fino alla fine", ha aggiunto. "Il nostro movimento non metterà mai in discussione la separazione dei poteri o l'indipendenza della magistratura, che sono le garanzie dello stato di diritto”, ha affermato Bardella. "Non eserciteremo mai coercizione o pressione sulla democrazia. "D'altra parte, saremo sempre indignati per la pressione esercitata da certe organizzazioni contro la volontà popolare", ha aggiunto.

"Volevano zittire una voce, ma hanno risvegliato il popolo della Francia", ha proseguito rivendicando la presenza di diecimila persone in piazza Vauban. "La Storia ci ha dato appuntamento qui", ha aggiunto, mentre i sostenitori del partito della fiamma hanno scandito lo slogan "Siamo a casa nostra".

"Grazie per essere stati lì a difendere ciò che questa decisione ha calpestato e ciò a cui tengo di più: la mia gente, il mio Paese e il mio onore", ha detto Le Pen che ha denunciato "il gioco perverso" della "persecuzione degli oppositori, della criminalizzazione degli avversari, della volontà di rovinare i partiti di opposizione con un unico obiettivo: mantenere il potere trascinando il Paese nel caos. Dovrei essere eliminata dalla vita democratica in nome di un presunto turbamento dell'ordine pubblico democratico, un concetto puramente e semplicemente inventato per l'occasione", ha aggiunto.

Durante la manifestazione i sostenitori hanno esclamato "Macron dimettiti". Le Pen ha affermato che 500mila francesi hanno firmato la petizione che sostiene la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Nel frattempo, alcune migliaia di simpatizzanti della gauche francese sono scesi in piazza per denunciare gli attacchi contro la giustizia. "Marine, quandi si sbaglia, si è puniti" si leggeva su un manifesto. "Il Rn mostra il suo vero volto – ha detto il coordinatore de La France Insoumise (LFI), Manuel Bompard – quello di un partito pericoloso per la democrazia, che minaccia anche i giudici quando le decisioni non gli vanno bene".

"Se rubi, poi paghi!", ha risposto così Gabriel Attal, leader di Renaissance, alla leader dell'estrema destra. "Marine Le Pen e il Rassemblement National – ha detto l'ex premier – sono stati riconosciuti colpevoli di essersi appropriati di milioni di euro delle nostre tasse". Attal ha precisato che il suo gruppo non voterà la proposta di legge di Eric Ciotti, alleato di Marine Le Pen, di sopprimere la pena all'ineleggibilità automatica in caso di condanna: "Se rubi, poi paghi, soprattutto quando sei un responsabile politico", ha detto.