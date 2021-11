Paraguay, il liutaio Bernard von Bredow e la figlia torturati e uccisi per la collezione di Stradivari Sono tre le persone fermate per l’omicidio del liutaio Bernard von Bredow e della figlia 14enne Loreena, trovati morti in Paraguay lo scorso 22 ottobre. Si tratta di tre cittadini tedeschi che secondo gli inquirenti avrebbero ucciso il 62enne per rubare la preziosa collezione di Stradivari.

A cura di Chiara Ammendola

Bernard von Bredow e la figlia Loreena

A quasi un mese dall'efferato duplice omicidio che ha sconvolto la Germania sono state arrestate tre persone accusate di aver torturato e ucciso lo scorso 22 ottobre nella loro casa di Areguá, in Paraguay, il liutaio Bernard von Bredow e la figlia 14enne Loreena: si tratta di tre cittadini tedeschi Volker G. (58 anni), Yves S. (60anni) e Stephen D. (51 anni). Secondo il capo della squadra omicidi della polizia nazionale, Hugo Grance, si sarebbero introdotti in casa del liutaio tedesco per rubare la collezione di Stradivari posseduta dall'uomo, violini antichi e dal valore inestimabile. Uno di questi secondo quanto riportato dalla stampa locale sarebbe stato ritrovato nell'appartamento di uno dei degli arrestati, ad Areguá, insieme a diverse armi. Al momento i tre non avrebbero rilasciato nessuna dichiarazione in attesa di essere interrogati dagli inquirenti.

Bernard von Bredow

Bernard von Bredow, 62 anni, liutaio originario di Siegsdorf, in Baviera, e la figlia Loreena, 14 anni, si erano trasferiti dalla Germania in Paraguay circa 5 anni fa. Vivevano in una casa di famiglia vicino Areguá, a circa 30 chilometri a sud-est della capitale Asunción. L'uomo, autodidatta esperto di archeologia dell'ultima era glaciale, era piuttosto noto in Germania per aver scoperto i resti di un intero mammut lanoso quando aveva 16 anni. I corpi di padre e figlia sono stati scoperti lo scorso 22 ottobre da un amico di famiglia: secondo quanto riportato dalla polizia entrambi sarebbero stati uccisi da diversi colpi di pistola: von Bredow è morto presumibilmente per un colpo di pistola alla nuca ma sul suo corpo il medico legale ha trovato ustioni di vario tipo, segni evidenti di tortura. Il corpo di Loreena è stato trovato in una vasca da bagno piena d'acqua, con ferite allo stomaco.