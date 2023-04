Paga 10.000 dollari per incontrare una ragazza di OnlyFans e lei gli dà (solo) un abbraccio La modella si chiama Mattie Doll. È stata lei stessa a raccontare la storia su Facebook. Pare che quel denaro si stato usato dalla ragazza per andare in vacanza col suo fidanzato.

A cura di Biagio Chiariello

Forte delusione per un ragazzo che ha pagato ben 10.000 dollari per incontrare una modella che seguiva su OnlyFans. Ma ha ricevuto solo un abbraccio da lei. Probabilmente le aspettative erano diverse. A raccontare l'accaduto è stata la stessa protagonista della storia che ora sembra stia usando quei soldi per girare il mondo con il fidanzato.

“Preparati piccola, viaggeremo per il mondo una vacanza alla volta”. Questa la didascalia scelta da Mattie Doll (questo il nome della modella) per condividere la sua scelta su come utilizzerà ile denaro ottenuto dopo aver incontrato il suo fan di Onlyfans. Ha anche aggiunto due foto. A sinistra quella di lei con il ragazzo conosciuto, mentre a destra una sua immagine che la ritrae in vacanza con il compagno.

"Ho pensato che fosse una storia di trasformazione in cui il ragazzo aveva conquistato la ragazza in qualche modo, poi ho letto l'intera didascalia. Che mondo". Ha scritto un utente che dice di aver notato una certa somiglianza tra le persone presenti nelle due foto.

In molti, su Reddit, si sono chiesti chi fosse la ragazza. Visto che l'account che ha condiviso il post sembra essere Facebook. La giovane sembrerebbe essere tale Mattie Doll (almeno questo il nome del profilo sul social network blu, anche se la ragazza è attiva pure su Instagram e TikTok). E tra le foto da lei condivise, ci sono anche alcune in cui viene ritratta in atteggiamenti intimi con il fidanzato.