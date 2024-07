video suggerito

Ovazione per Trump a Milwaukee, intanto Biden pensa al ritiro: “Harris può essere grande presidente” A tre giorni dall’attentato Donald Trump è comparso per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee ed ha incassato il pieno sostegno dei suoi ex rivali alle primarie repubblicane. Nel frattempo Joe Biden ha detto che Kamala Harris “non è solo una fantastica vicepresidente, ma potrebbe essere presidente”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tre giorni dopo essere scampato a un attentato durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, Donald Trump è comparso per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto ancora una volta da una standing ovation dei suoi sostenitori, andati letteralmente in visibilio. Il leader repubblicano, sempre con l'orecchio destro ferito bendato, è salito sul palco e ha alzato il pollice salutando la folla; accanto a lui anche Dj Vance, il suo vice nella corsa alla Casa Bianca.

Trump rilancia la bufala del voto truccato alle elezioni del 2020

La convention repubblicana ha avuto inizio con la proiezione, sul maxi schermo del Fiserv Forum, di un video con le cadute, gli inciampi e le gaffe di Joe Biden, insieme all'elenco dei suoi presunti "fallimenti" sull'"invasione" dei migranti illegali e sulla sicurezza ai confini, tema della seconda giornata della kermesse. Successivamente, è stato proiettato nuovamente il video in cui Trump invita i repubblicani ad usare "ogni mezzo appropriato a disposizione per battere i dem, anche votando per posta", una pratica che il tycoon ha sempre criticato associandola alle frodi elettorali. Trump ha anche rilanciati le bufale sul voto truccato del 2020, insieme al timore che si ripeta a novembre. "Tenete gli occhi aperti, perché queste persone vogliono imbrogliare e imbrogliano, e francamente, è l'unica cosa che sanno fare bene". In realtà, come certificato dal Dipartimento per la sicurezza interna USA, "le elezioni del 3 novembre 2020 sono state le più sicure nella storia americana".

Trump incassa il sostegno dei suoi ex rivali alle primarie repubblicane

Il dato politico più rilevante della convention di Milwaukee, però, è stato l'endorsment che Trump ha ottenuto dai suoi ormai ex avversari alle primarie repubblicane. "Fight fight fight", ha detto il governatore della Florida Ron DeSantis concludendo il suo intervento a sostegno del tycoon, richiamandosi alla parola pronunciata tre volte da Trump sul palco del comizio in Pennsylvania dopo essere stato ferito nell'attentato. L'intervento di DeSantis è stato accompagnato da molti applausi. L'altra ex rivale Nikki Haley ha dichiarato che "Donald Trump ha il mio forte endorsement. Non siamo d'accordo su tutto ma siamo d'accordo su più cose di quelle su cui siamo in disaccordo. Non devi essere d'accordo con Trump al 100% delle volte per votare per lui. Prendete esempio da me", ha affermato. La più acerrima rivale delle primarie è sembrata rivolgersi direttamente alle persone che hanno riserve sul tycoon, un'apertura ai suoi sostenitori che lo stesso Trump non ha ancora fatto.

Biden: "Kamala Harris potrebbe essere presidente"

Il Partito Repubblicano, dunque, si propone più unico e solido che mai. La stessa cosa non si può certo dire dei democratici. Questa volta, infatti, è stato lo stesso Joe Biden a "tirare la volata" a Kamala Harris, dicendo che "non è solo una fantastica vicepresidente, ma potrebbe essere presidente". Harris è la candidata numero uno nel caso in cui Biden dovesse ritirarsi dalla corsa alle presidenziali americane. Poi il presidente ha aggiunto: respinto le critiche alla sua età e – nel suo primo evento di campagna elettorale dal tentato assassinio di Donald Trump – ha cercato di corteggiare gli afroamericani intervenendo alla Naacp, l'associazione per l'avanzamento della popolazione di colore. "Con l'età spero di aver dimostrato un po' di saggezza. So come dire la verità, conosco il bene e il male. So come fare questo lavoro e so che non siamo arrivati così lontano" per fermarci: "Abbiamo altro lavoro da fare", ha detto Biden a Las Vegas.