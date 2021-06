Una donna è sospettata di aver ucciso il marito, prima di tagliargli il pene e friggerlo. Come riporta The Sun, Dayane Cristina Rodrigues Machado, 33 anni, è stata arrestata lunedì 7 giugno nella città brasiliana di Sao Goncalo, nello Stato di Rio de Janeiro. La polizia è stata chiamata nel quartiere di Santa Catarina e secondo quanto riferito ha trovato il corpo del marito – noto solo come Andre – senza vita, nudo e mutilato. La moglie è accusata di averlo evirato e di aver cucinato il pene in una padella con olio di soia verso le 4 del mattino. È stata accusata di omicidio e profanazione di cadavere e la polizia ha sequestrato un coltello da cucina sulla scena del delitto.

La coppia stava insieme da 10 anni, ma era separata da due e continuava a vedersi a intermittenza. Andre e Dayana hanno un figlio di 8 anni e una figlia di 5 e gestivano insieme una pizzeria. Stando a quanto riportato dai media brasiliani, la coppia è andata in uno snack bar la sera del delitto e ha avuto una discussione. L'avvocato della donna, Carla Policarpo, ha detto che il marito l'avrebbe minacciata e lei lo ha ucciso per legittima difesa. Ma la sorella di Andre, Adriana Santos, afferma che la moglie ha ucciso suo fratello per vendicarsi di un suo presunto tradimento.

Pare che Dayane Machado avesse denunciato l'uomo alla polizia in un'occasione e la coppia litigava costantemente. "Andre non ha accettato la fine della relazione e ha detto che se lei non poteva stare con lui, non poteva stare con nessuno", ha aggiunto Policarpo. Ha detto che la sua cliente è "turbata" per quello che è successo. L'indagine è in corso.