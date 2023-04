Orrore durante la crociera: donna cade da balcone della nave, finisce su un altro passeggero e muore La tragedia poche ore dopo la partenza della nave dalla Florida, in Usa, quando una delle passeggere a bordo è precipitata dal balcone della sua stanza finendo sul ponte inferiore dove è morta dopo aver travolto anche un altro passeggero.

A cura di Antonio Palma

Scena da incubo quella a cui hanno assistito numerosi passeggeri da una nave da crociera della Virgin Voyages. Poche ore dopo la partenza dalla Florida, in Usa, una delle passeggere a bordo è precipitata dal balcone della sua stanza finendo sul ponte inferiore dove è morta dopo aver travolto anche un altro passeggero che stava passando in quel momento.

La tragedia si è consumata domenica sera, intorno alle 21:30 ora locale, poche ore dopo la partenza da PortMiami verso Roatan, in Honduras, per la prima tappa di una crociera caraibica. Nonostante gli immediati soccorsi da parte del personale di bordo, per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ferito ma in maniera non grave invece l’altro passeggero travolto.

La scena ha sconvolto molti dei passeggeri della nave che in quel momento si trovavano sul ponte inferiore o sui balconi delle stanze per godersi la serata. “Ho appena iniziato la mia prima crociera… e qualcuno è caduto dal balcone ed è morto, è terribile", si è sfogato un passeggero. “Il primo giorno, la gente ha visto tutto. Questo è terrificante” ha confermato un altro sui social. Molti invece si son lamentati di non essere stati informati del cambio rotta e del motivo.

La società di navigatone ha confermato l’incidente ma non ha fornito dettagli su cosa possa aver causato la caduta della donna. "Domenica, poco dopo la partenza, si è verificata un'emergenza medica che ha coinvolto uno dei nostri passeggeri", si legge nel comunicato di Virgin Voyages che aggiunge: "Questo passeggero è precipitato oltre il balcone su un ponte inferiore e, nonostante abbia ricevuto cure mediche immediate, è deceduto".

La nave poi ha invertito la rotta ed è tornata a Miami per dove la salma è stata portata via in ambulanza. La compagnia ha affermato che sta lavorando a stretto contatto con i funzionari locali che hanno aperto un'indagine sulle circostanze della morte del passeggero.