Oltre 20mila casi di dengue registrati in una settimana in Argentina: è il numero più alto mai rilevato

Resta alto l’allarme per l’epidemia da febbre dengue in Argentina. Secondo l’ultimo bollettino epidemiologico nazionale del ministero della Salute locale, da fine luglio 2023 a metà marzo di quest’anno sarebbero almeno 106 i morti e più di 151mila i contagiati. Nella settimana dal 3 al 9 marzo è stato registrato il numero più alto di casi mai rilevato in sette giorni nella storia dell’Argentina: 23.723 infezioni.