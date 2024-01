Nuvola di gas avvolge la cittadina, l’esplosione travolge tutto: feriti e ingenti danni Le terribili immagini diffuse dalle autorità sudcoreane di quanto accaduto nei giorni scorsi in una cittadina della contea di Pyeongchang dove una fuga di gas da una stazione di servizio ha scatenato una violenta esplosione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una nuvola bianca di gas che avanza e avvolge tutto come se fosse nebbia, poi una scintilla e l'improvvisa esplosione che travolge e incendia tutto lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Sono le terribili immagini diffuse dalle autorità sudcoreane di quanto accaduto nei giorni scorsi in una cittadina della contea di Pyeongchang, in Corea del Sud. L'incidente è avvenuto nella sera di lunedì scorso in una piccola cittadina di montagna a seguito di una fuga di gas in una stazione di servizio di gas liquefatto.

Il bilancio parla di cinque persone ferite e in gravissime condizioni, diversi feriti lievi e ingenti danni materiali che hanno costretto all'evacuazione di decine di persone dalle loro case diventate inagibili. Secondo i vigili del fuoco della provincia di Gangwon, i cinque più gravi hanno riportato estese ustioni sul corpo ma sono attualmente in condizioni stabili.

Secondo quanto ricostruito finora, la fuga di gas si è innescata in una stazione di ricarica GPL intorno alle 20:40 del primo gennaio, ora locale. Il gas GPL è avanzato sempre di più e ha avvolto la piccola cittadina, sgorgando e straripando come un fiume e coprendo le strade in pochi minuti. Poche decine di minuti dopo l'esplosione, avvenuta poco dopo le 21. A quell'ora in pochissimi erano in strada e solo per puro caso si è evitata una strage.

I vigili del fuoco hanno impiegato ore per domare le fiamme. Finora è stato riferito che 14 edifici e 10 veicoli sono stati distrutti e 25 persone sono state sfollate a causa dei danni alle case. I feriti più gravi sono l'autista di un camion che era nelle vicinanze, un automobilista di passaggio e tre dipendenti di un motel che lavoravano dall'altra parte della strada di fronte alla stazione di servizio.

Le autorità sudcoreane stanno ancora indagando sull'origine della fuga di gas che sarebbe avvenuta durante il caricamento di GPL da un camion al serbatoio di una stazione di servizio. Si sospetta che non siano state seguite le regole di sicurezza. Intanto l'amministrazione ha riconosciuto l'incidente come una emergenza e sta raccogliendo le segnalazioni di danni per compensi economici ad attività e privati.