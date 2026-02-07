Esteri
Guerra Ucraina-Russia

Nuovo attacco russo con droni contro infrastrutture energetiche in Ucraina: chiusi due aeroporti in Polonia

Nuovi attacchi russi contro l’Ucraina durante la notte: oltre 400 droni e altre centinaia di missili di varia natura hanno colpito soprattutto le infrastrutture energetiche. Chiusi due aeroporti in Polonia, Zelensky: “Mosca deve essere privata della possibilità di usare il freddo come leva contro di noi”.
A cura di Ida Artiaco
Guerra Ucraina-Russia

Nuovo pesante attacco russo questa notte sull'Ucraina con droni, che hanno colpito infrastrutture energetiche provocando un blackout diffuso, anche nelle aree più ad Est del Paese, costringendo la Polonia a chiudere gli aeroporti di Rzeszow e Lublino.

Secondo l'esercito di Kiev, dalle 22:33 di ieri ora locale le Forze Aeree hanno registrato gruppi di droni, sia piccoli che grandi, sulle regioni di Černihiv, Sumy, Poltava, Mykolaiv e Odessa. Durante la notte, sono emerse anche segnalazioni secondo cui la Russia avrebbe schierato lanciamissili Kalibr sul Mar Nero e, intorno alle 02:40, avrebbe lanciato missili da crociera contro l'Ucraina. Alle 03:13, obiettivi ostili sono stati registrati sulla regione di Mykolaiv, innescando un'allerta aerea a livello nazionale. Dopo le 6 , i primi missili da crociera sono entrati nella regione di Kherson e si sono poi diretti verso l'Ucraina occidentale.

"L'attacco di ieri sera ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo. Gli obiettivi principali erano la rete energetica, gli impianti di generazione e le sottostazioni di distribuzione. Sono stati segnalati danni nelle regioni di Volinia, Ivano-Frankivsk, Leopoli e Rivne. Un condominio è stato danneggiato a Rivne. A Ladyzhyn, nella regione di Vinnytsia, i droni hanno colpito l'edificio amministrativo di un istituto di agraria. Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Kiev e Kharkiv. In alcune regioni sono in corso operazioni di difesa aerea": è quanto ha scritto sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo: "Ogni giorno la Russia potrebbe scegliere la vera diplomazia, ma sceglie nuovi attacchi. È fondamentale che tutti coloro che sostengono i negoziati trilaterali reagiscano a questo. Mosca deve essere privata della possibilità di usare il freddo come leva contro l'Ucraina. Ciò richiede missili per Patriot, Nasams e altri sistemi. Ogni spedizione ci aiuta a superare questo inverno. Ringrazio tutti i nostri partner che lo capiscono e ci stanno aiutando sinceramente".

A seguito degli attacchi russi della scorsa notte, due aeroporti nella Polonia sudorientale sono stati sospesi dalle operazioni a scopo precauzionale a causa degli attacchi russi sul vicino territorio ucraino, hanno dichiarato le autorità polacche. "In relazione alla necessità di garantire la possibilità di libera operatività dell'aviazione militare, gli aeroporti di Rzeszow e Lublino hanno temporaneamente sospeso le operazioni di volo", ha scritto su X l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione, riferisce l'agenzia polacca Tap. Entrambe le città sono vicine al confine con l'Ucraina, con Rzeszow che è il principale hub della NATO per le forniture di armi all'Ucraina. L'aviazione militare aveva iniziato a operare nello spazio aereo polacco a causa degli attacchi russi contro l'Ucraina, ha poi dichiarato il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche su X. "Queste azioni sono di natura preventiva e mirano a mettere in sicurezza e proteggere lo spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle regioni minacciate", ha affermato l'esercito.

