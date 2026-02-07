Nuovo attacco russo con droni contro infrastrutture energetiche in Ucraina: chiusi due aeroporti in Polonia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Ucraina-Russia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo pesante attacco russo questa notte sull'Ucraina con droni, che hanno colpito infrastrutture energetiche provocando un blackout diffuso, anche nelle aree più ad Est del Paese, costringendo la Polonia a chiudere gli aeroporti di Rzeszow e Lublino.

Secondo l'esercito di Kiev, dalle 22:33 di ieri ora locale le Forze Aeree hanno registrato gruppi di droni, sia piccoli che grandi, sulle regioni di Černihiv, Sumy, Poltava, Mykolaiv e Odessa. Durante la notte, sono emerse anche segnalazioni secondo cui la Russia avrebbe schierato lanciamissili Kalibr sul Mar Nero e, intorno alle 02:40, avrebbe lanciato missili da crociera contro l'Ucraina. Alle 03:13, obiettivi ostili sono stati registrati sulla regione di Mykolaiv, innescando un'allerta aerea a livello nazionale. Dopo le 6 , i primi missili da crociera sono entrati nella regione di Kherson e si sono poi diretti verso l'Ucraina occidentale.

"L'attacco di ieri sera ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo. Gli obiettivi principali erano la rete energetica, gli impianti di generazione e le sottostazioni di distribuzione. Sono stati segnalati danni nelle regioni di Volinia, Ivano-Frankivsk, Leopoli e Rivne. Un condominio è stato danneggiato a Rivne. A Ladyzhyn, nella regione di Vinnytsia, i droni hanno colpito l'edificio amministrativo di un istituto di agraria. Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Kiev e Kharkiv. In alcune regioni sono in corso operazioni di difesa aerea": è quanto ha scritto sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo: "Ogni giorno la Russia potrebbe scegliere la vera diplomazia, ma sceglie nuovi attacchi. È fondamentale che tutti coloro che sostengono i negoziati trilaterali reagiscano a questo. Mosca deve essere privata della possibilità di usare il freddo come leva contro l'Ucraina. Ciò richiede missili per Patriot, Nasams e altri sistemi. Ogni spedizione ci aiuta a superare questo inverno. Ringrazio tutti i nostri partner che lo capiscono e ci stanno aiutando sinceramente".

Il numero uno di Kiev ha poi fatto sapere che gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno.

A seguito degli attacchi russi della scorsa notte, due aeroporti nella Polonia sudorientale sono stati sospesi dalle operazioni a scopo precauzionale a causa degli attacchi russi sul vicino territorio ucraino, hanno dichiarato le autorità polacche. "In relazione alla necessità di garantire la possibilità di libera operatività dell'aviazione militare, gli aeroporti di Rzeszow e Lublino hanno temporaneamente sospeso le operazioni di volo", ha scritto su X l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione, riferisce l'agenzia polacca Tap. Entrambe le città sono vicine al confine con l'Ucraina, con Rzeszow che è il principale hub della NATO per le forniture di armi all'Ucraina. L'aviazione militare aveva iniziato a operare nello spazio aereo polacco a causa degli attacchi russi contro l'Ucraina, ha poi dichiarato il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche su X. "Queste azioni sono di natura preventiva e mirano a mettere in sicurezza e proteggere lo spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle regioni minacciate", ha affermato l'esercito.