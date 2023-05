Nuovo attacco nella notte a Kiev, abbattuti 52 droni russi in 5 ore Kiev ha abbattuto 52 droni russi durante la notte in un attacco durato ben 5 ore. Sarebbe stato uno dei raid più violenti mai lanciati dal Cremlino dall’inizio dell’invasione in vista del Kiev Day, anniversario della fondazione della capitale ucraina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Hanno suonato per tutta la notte le sirene anti-aeree di Kiev che ha dovuto respingere circa 52 droni russi. Secondo quanto reso noto dalle autorità ucraine, l'esercito ha abbattuto 52 droni su 54 nello spazio aereo del Paese alla vigilia del Kiev Day, quando la capitale celebra l'anniversario della fondazione con concerti, fiere e mostre.

La ricorrenza ha fatto alzare ulteriormente la guardia dell'esercito ucraino che, stando alle informazioni di Rbc-Ucraina, ha fatto fronte a uno degli attacchi più violenti mai registrati dall'inizio dell'invasione russa.

L'attacco è stato effettuato a più ondate ed è durato almeno 5 ore. Un uomo di 40 anni è rimasto ucciso dalla caduta di detriti in un distretto di Kiev, mentre una donna è rimasta ferita. I raid dell'esercito russo hanno colpito Zhytomyr intorno alle 5 di questa mattina, domenica 28 maggio. Bombardata anche Nikopol, nella regione orientale di Dnepropetrovsk.

Sei abitazioni e due edifici sono rimasti distrutti, il gasdotto e le linee elettriche sono stati danneggiati. Non ci sono morti o feriti, secondo quanto scritto su Telegram dal capo militare regionale Sergey Lysak.

La capitale ucraina è stata attaccata durante tutto il mese di maggio, questa è la 14esima incursione da parte della Russia solo nelle ultime 4 settimane. Quello di questa notte sarebbe stato uno degli attacchi più violenti mai condotto dal Cremlino dall'inizio dell'invasione in una data simbolica come quella del Kiev Day, anniversario per celebrare l'antica fondazione della città avvenuta 1541 anni fa.

Secondo gli storici, la capitale ucraina sarebbe stata fondata in realtà tra il VI o VII secolo, ma la ricorrenza si basa sulla data convenzionale del 482 d.C

Su questa data di fondazione è stato celebrato il primo Kiev Day, tenutosi nel maggio del 1982. La festa ha così segnato nella tradizione il traguardo dei 1500 anni dalla fondazione della capitale.